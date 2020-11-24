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Клопп: Аталанта всегда очень опасна - мы не ждем легкой прогулки
Итальянцы жаждут взять реванш
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетил пресс-конференцию перед игрой против "Аталанты". Битва состоится уже завтра, 24-го ноября.
"Аталанта" опасна, даже когда не хочет ничего доказать. В Италии мы провели выдающийся матч. Все сделали правильно, все сложилось. Мы знаем, что тот матч не имеет никакого отношения к завтрашнему. Это топ-команда со своим собственным стилем. Не жду легкой прогулки
Впереди еще много матчей, и мы постараемся показывать свой лучший футбол в нужных играх. Состав приходится менять, тут ничего не поделаешь. У нас не все получается на поле, потому что график не оставляет достаточно времени", - приводит слова Клоппа сайт УЕФА.
Напомним, что в две недели назад "красные" уничтожили команда Гасперини со счетом 5:0.
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