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Олег Кузнецов: С нынешней Барселоной не только можно играть, но и побеждать

Лига Чемпионов
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Оптимистический прогноз от бывшего защитника киевлян

Олег Кузнецов: С нынешней Барселоной не только можно играть, но и побеждать
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Олег Кузнецов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором киевляне сегодня примут "Барселону".

- Чего вы ожидаете от предстоящего противостояния "Динамо" и "Барселоны"?

- Острой борьбы. Это во многом определяющий поединок для обоих соперников. Для "Барселоны" - чтобы оформить путевку в следующий раунд турнира, а для "Динамо" - чтобы иметь возможность продолжить борьбу за эту путевку. В случае неудачи у киевлян уже не будет шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

- Много ли шансов на максимальный результат у команды Мирчи Луческу?

- Они есть. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, подопечные Рональда Кумана не выглядят сейчас явными фаворитами встречи, учитывая их результаты в Примере. И первый матч в Испании вселил оптимизм в сердца динамовских болельщиков. С нынешней "Барселоной" не только можно играть, но и побеждать.

- Испанцев ослабит отсутствие многих основных исполнителей?

- Вне всякого сомнения. Бускетс, Пике, Де Йонг, Серхио Роберто, Фати, Месси. Это уже пол команды. Поэтому еще раз повторюсь, что "Динамо" вполне может рассчитывать на успех в этом противостоянии.

- Сами динамовцы тоже, можно сказать, немного обескровлены?

- Я бы не сказал, что команда играла против "Ингульца" молодежным составом. Да, резерва не так много, но на этот поединок можно собрать боеспособный коллектив. Никакой ссылки на коронавирус быть не должно. К тому же киевляне должны понимать, что такой шанс сыграть с "Барселоной" выпадает не так часто...

- Попробуете спрогнозировать итог этого поединка?

- Поставлю на победу киевлян. Счет? 2:1. Повторюсь, что эта победа даст еще шанс побороться за выход в следующий раунд Лиги чемпионов, иначе придется сконцентрироваться на том, чтобы удачно закончить сам групповой турнир и выйти в плей-офф Лиги Европы, не пропустив вперед венгерский "Ференцварош".

Результат не должен довлеть над киевлянами. Если команда покажет достойный футбол, но проигрывает, никто камень в огород "Динамо" бросать не станет. А если удастся выиграть, то это только добавит психологической устойчивости "бело-синим", а сама интрига в этой группе может возродиться.

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В статье: Олег Кузнецов Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Gafan777 (Каменка)
24.11.2020 в 20:05
Еще один наивный, ребята, ну не сможет это Динамо взять очки, не тот уровень, в каком бы состоянии барса не была.
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c99baf (Харьков)
24.11.2020 в 19:57
"Барса",вперёд!
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