Попытка добыть результат малой кровью почти провалилась. Лига чемпионов. Ренн – Челси 1:2

Лэмпард ожидаемо дал передохнуть Джеймсу, Канте и Зиешу, а Стефан выпустил на поле самый сильный состав, который только был ему доступен. "Челси" начал поединок с контроля мяча и активности у чужих ворот, "Ренн" был вынужден чередовать низкий блок со средним. Уже в дебюте встречи Вернер умудрился не замкнуть прострел Хадсона-Одои с убойной позиции. Осада штрафной площадки хозяев продолжилась, но гости регулярно ошибались в последнем пасе. Тем не менее, стоило только французам полезть вперед, как воспитанники "синих" организовали гол – Маунт шикарной диагональю вывел Хадсона-Одои на свидание с голкипером, а Каллум ловко убежал от Трюффера и отправил снаряд в сетку мимо Гомиса (0:1). Отметим, что через несколько минут мог отличиться сам Мейсон, однако Альфред показал блестящую реакцию на ленточке.

6 - Only Olivier Giroud (11) has scored more European goals for Chelsea since Callum Hudson-Odoi's European debut for the club in October 2018 (6). Continental. pic.twitter.com/fSAvyTbdrh