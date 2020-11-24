  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Попытка добыть результат малой кровью почти провалилась. Лига чемпионов. Ренн – Челси 1:2
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Попытка добыть результат малой кровью почти провалилась. Лига чемпионов. Ренн – Челси 1:2

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лондонцы играли в футбол только в начале и в конце матча

Попытка добыть результат малой кровью почти провалилась. Лига чемпионов. Ренн – Челси 1:2
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лэмпард ожидаемо дал передохнуть Джеймсу, Канте и Зиешу, а Стефан выпустил на поле самый сильный состав, который только был ему доступен. "Челси" начал поединок с контроля мяча и активности у чужих ворот, "Ренн" был вынужден чередовать низкий блок со средним. Уже в дебюте встречи Вернер умудрился не замкнуть прострел Хадсона-Одои с убойной позиции. Осада штрафной площадки хозяев продолжилась, но гости регулярно ошибались в последнем пасе. Тем не менее, стоило только французам полезть вперед, как воспитанники "синих" организовали гол – Маунт шикарной диагональю вывел Хадсона-Одои на свидание с голкипером, а Каллум ловко убежал от Трюффера и отправил снаряд в сетку мимо Гомиса (0:1). Отметим, что через несколько минут мог отличиться сам Мейсон, однако Альфред показал блестящую реакцию на ленточке.

Дальше стало заметно, что "Челси" откровенно пытается отделаться малой кровью. Мяч был отдан "Ренну", но конструктива в позиционных атаках у французов почти не наблюдалось (в отличие от брака). Ставка на стандарты и подачи разной степени сложности легко нивелировались ростом Зума и Менди. В тех редких случаях, когда Курт не снимал второй этаж, в игру вступал Эдуар. К слову, голкипер "синих" также справлялся и с дальними отчаянными ударами от своих бывших партнеров. Апогеем расслабленности "пенсионеров" стала нерезультативная ошибка Чилвелла при передаче назад.

Вторая половина встречи началась с гола Вернера из офсайда, после чего гости вновь отдали сферу хозяевам. "Ренн" спешил, многочисленные подачи Бурижо нервно выносились из владений Менди. Через 15 минут после перерыва "Челси" хотя бы начал защищаться с мячом и в случае потерь плавно перестраивался на средний блок, располагаюсь достаточно узко и не оставляя много пространства "Ренну". Отметим, что давление на "Роазон Парк" усиливалось, поэтому игра стала проходить грубее, но арбитр контролировал ситуацию и почти не пользовался "горчичниками".

На финальном отрезке "красно-черные" окончательно поняли, что терять нечего и не прогадали. В штрафную площадку Менди летело бесконечное множество подач – Эдуар не мог вечно спасать "синих" и все же пропустил на 85-й минуте после энного корнера в исполнении хозяев (Гирасси, 1:1). Настало время для гостей наконец-то включиться – сначала Чилвелл не пробил Гомиса после стандарта, затем Вернер не выжал максимум из свидания с Альфредом, но Жиру, который вышел на замену, подчеркнул свою важность для команды (1:2). "Челси" оформил выход в плей-офф.

Лига чемпионов. 4-й тур, группа E.

Стадион: "Роазон Парк" (Ренн)

Главный судья: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

"Ренн" – "Челси" 1:2

Голы: Гирасси (85) – Хадсон-Одои (22), Жиру (90+1)

"Ренн": Гомис – Траоре, Да Силва, Ньямси, Трюффер (Мауасса, 86) – Камавинга (Гренье, 78), Н'Зонзи, Бурижо – Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86), Леа Силики (Дель Кастильо, 63)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Зума, Тьяго Силва, Чилвелл – Ковачич (Хавертц, 76), Жоржиньо, Маунт (Канте, 68) – Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Абрахам (Жиру, 69), Вернер (Джеймс, 90+2)

Предупреждения: Гренье (87), Бурижо (90+3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Лига чемпионов Ренн (Франция) Ренн Челси (Лондон) Лига Чемпионов УЕФА Серу Гирасси Каллум Хадсон-Одой
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...