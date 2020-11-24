Попытка добыть результат малой кровью почти провалилась. Лига чемпионов. Ренн – Челси 1:2

Лэмпард ожидаемо дал передохнуть Джеймсу, Канте и Зиешу, а Стефан выпустил на поле самый сильный состав, который только был ему доступен. "Челси" начал поединок с контроля мяча и активности у чужих ворот, "Ренн" был вынужден чередовать низкий блок со средним. Уже в дебюте встречи Вернер умудрился не замкнуть прострел Хадсона-Одои с убойной позиции. Осада штрафной площадки хозяев продолжилась, но гости регулярно ошибались в последнем пасе. Тем не менее, стоило только французам полезть вперед, как воспитанники "синих" организовали гол – Маунт шикарной диагональю вывел Хадсона-Одои на свидание с голкипером, а Каллум ловко убежал от Трюффера и отправил снаряд в сетку мимо Гомиса (0:1). Отметим, что через несколько минут мог отличиться сам Мейсон, однако Альфред показал блестящую реакцию на ленточке.

6 - Only Olivier Giroud (11) has scored more European goals for Chelsea since Callum Hudson-Odoi's European debut for the club in October 2018 (6). Continental. pic.twitter.com/fSAvyTbdrh — OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2020

Дальше стало заметно, что "Челси" откровенно пытается отделаться малой кровью. Мяч был отдан "Ренну", но конструктива в позиционных атаках у французов почти не наблюдалось (в отличие от брака). Ставка на стандарты и подачи разной степени сложности легко нивелировались ростом Зума и Менди. В тех редких случаях, когда Курт не снимал второй этаж, в игру вступал Эдуар. К слову, голкипер "синих" также справлялся и с дальними отчаянными ударами от своих бывших партнеров. Апогеем расслабленности "пенсионеров" стала нерезультативная ошибка Чилвелла при передаче назад.

Вторая половина встречи началась с гола Вернера из офсайда, после чего гости вновь отдали сферу хозяевам. "Ренн" спешил, многочисленные подачи Бурижо нервно выносились из владений Менди. Через 15 минут после перерыва "Челси" хотя бы начал защищаться с мячом и в случае потерь плавно перестраивался на средний блок, располагаюсь достаточно узко и не оставляя много пространства "Ренну". Отметим, что давление на "Роазон Парк" усиливалось, поэтому игра стала проходить грубее, но арбитр контролировал ситуацию и почти не пользовался "горчичниками".

61' : Des débats équilibrés dans cette seconde période pour l'instant... Allez les gars ! ????#SRFCCHE 0-1 pic.twitter.com/lrCKfHbiEh — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 24, 2020

На финальном отрезке "красно-черные" окончательно поняли, что терять нечего и не прогадали. В штрафную площадку Менди летело бесконечное множество подач – Эдуар не мог вечно спасать "синих" и все же пропустил на 85-й минуте после энного корнера в исполнении хозяев (Гирасси, 1:1). Настало время для гостей наконец-то включиться – сначала Чилвелл не пробил Гомиса после стандарта, затем Вернер не выжал максимум из свидания с Альфредом, но Жиру, который вышел на замену, подчеркнул свою важность для команды (1:2). "Челси" оформил выход в плей-офф.

Лига чемпионов. 4-й тур, группа E.

Стадион: "Роазон Парк" (Ренн)

Главный судья: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

"Ренн" – "Челси" 1:2

Голы: Гирасси (85) – Хадсон-Одои (22), Жиру (90+1)

"Ренн": Гомис – Траоре, Да Силва, Ньямси, Трюффер (Мауасса, 86) – Камавинга (Гренье, 78), Н'Зонзи, Бурижо – Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86), Леа Силики (Дель Кастильо, 63)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Зума, Тьяго Силва, Чилвелл – Ковачич (Хавертц, 76), Жоржиньо, Маунт (Канте, 68) – Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Абрахам (Жиру, 69), Вернер (Джеймс, 90+2)

Предупреждения: Гренье (87), Бурижо (90+3)