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Бущан и Гармаш выйдут в старте Динамо на матч с Барселоной. Супряга в запасе
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура группового раунда
Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Гармаш, Шепелев, Буяльский, де Пена, Вербич, Шапаренко
Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.
Барселона: тер Стеген, Фирпо, Лангле, Мингеса, Дест, Аленья, Пьянич, Педри, Коутиньо, Тринкау, Брэйтуэйт.
Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуэнте.
Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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