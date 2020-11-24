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Бущан и Гармаш выйдут в старте Динамо на матч с Барселоной. Супряга в запасе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бущан и Гармаш выйдут в старте Динамо на матч с Барселоной. Супряга в запасе
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Динамо – Барселона.

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Гармаш, Шепелев, Буяльский, де Пена, Вербич, Шапаренко

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.

Барселона: тер Стеген, Фирпо, Лангле, Мингеса, Дест, Аленья, Пьянич, Педри, Коутиньо, Тринкау, Брэйтуэйт.

Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуэнте.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 22:13
интересно, какой кэф на кк для колигерасимова?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 21:41
Дошло походу что Супряга это игрок уровня Днепра
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+2
0
vgolovan (полтава)
24.11.2020 в 21:25
сегодня динамо берет очки
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+3
0
vorofan (Житомир)
24.11.2020 в 21:07
Начинают в Динамо прозревать насчет Супряги
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+1
0
SERG DIAGER (Сумы)
24.11.2020 в 21:13
Все одно випустять на другий тайм
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0
0


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