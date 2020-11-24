Зубков выйдет в старте Фради на матч с Ювентусом. Харатин остался в запасе

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков выйдет в стартовом составе в выездном матче своей команды против "Ювентуса" в Лиге чемпионов .

А вот Игорь Харатин начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что и "Ференцварош" и "Ювентус" играют в одной группе с "Динамо", которое в этом туре будет соперничать с "Барселоной".