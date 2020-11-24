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Зубков выйдет в старте Фради на матч с Ювентусом. Харатин остался в запасе
Стартовые составы команд
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков выйдет в стартовом составе в выездном матче своей команды против "Ювентуса" в
А вот Игорь Харатин начнет поединок на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что и "Ференцварош" и "Ювентус" играют в одной группе с "Динамо", которое в этом туре будет соперничать с "Барселоной".
???? | The starting 1️⃣1️⃣ against Juventus #fradi #ftc #ferencvaros #UCL #JuveFTC pic.twitter.com/gUF1H29BWJ— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) November 24, 2020
L'undici scelto da Mister @Pirlo_official per #JuveFerencvaros ⚪️⚫️#JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/AY9jI23Vp4— JuventusFC (@juventusfc) November 24, 2020
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