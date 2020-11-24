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Кавани впервые в старте. МЮ объявил состав на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Забьет турецкому клубу?

Кавани впервые в старте. МЮ объявил состав на матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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В четвертом туре Лиги Чемпионов "МЮ" попытается взять реванш у "Истанбул ББ" за поражение двухнедельной давности. Оле Гуннар Сульшер определился с стартовым составом.

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Из интересного - впервые в старте выйдет Эдинсон Кавани, контракт с которым был подписани в последний день трансферного окна. Пока "матадор" шесть раз выходил на замену и забил один гол.

На данный момент, "дьяволы" набрали шесть очков и занимают первое место.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Истанбул ББ (Стамбул)
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