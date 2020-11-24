Лига Чемпионов
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Кавани впервые в старте. МЮ объявил состав на матч Лиги Чемпионов
Забьет турецкому клубу?
В четвертом туре Лиги Чемпионов "МЮ" попытается взять реванш у "Истанбул ББ" за поражение двухнедельной давности. Оле Гуннар Сульшер определился с стартовым составом.
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Из интересного - впервые в старте выйдет Эдинсон Кавани, контракт с которым был подписани в последний день трансферного окна. Пока "матадор" шесть раз выходил на замену и забил один гол.
???? Our line-up for matchday 4️⃣ of the #UCL! ????— Manchester United (@ManUtd) November 24, 2020
???? #MUFC
На данный момент, "дьяволы" набрали шесть очков и занимают первое место.
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