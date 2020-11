Кавани впервые в старте. МЮ объявил состав на матч Лиги Чемпионов

В четвертом туре Лиги Чемпионов "МЮ" попытается взять реванш у "Истанбул ББ" за поражение двухнедельной давности. Оле Гуннар Сульшер определился с стартовым составом.

Из интересного - впервые в старте выйдет Эдинсон Кавани, контракт с которым был подписани в последний день трансферного окна. Пока "матадор" шесть раз выходил на замену и забил один гол.

???? Our line-up for matchday 4️⃣ of the #UCL! ????



???? #MUFC