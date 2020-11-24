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Капитан Боруссии М: Наша последняя домашняя победа в ЛЧ была пять лет назад. Пришло время одержать еще одну
Немцы намерены побороться за выход из группы
Капитан гладбахской "Боруссии" Ларс Штиндль поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с "
"Мы хотим выиграть этот матч с Донецком. Наша последняя домашняя победа в Лиге чемпионов была против "Севильи" пять лет назад. Пришло время одержать еще одну домашнюю победу. В первых трех групповых играх этого сезона мы показали свою конкурентоспособность, три недели назад мы провели отличную игру в Украине. Но завтра нас ждет совсем другой поединок.
Конечно, мы знаем, что первые три игры дали нам хорошую стартовую позицию для оставшихся игр. Мы очень амбициозны, даже если попали в столь сильную группу. Теперь мы сыграли первые три игры и пытаемся обратить эту ситуацию в пользу в конце группового турнира.
Нет необходимости в дополнительных мотивационных выступлениях. Мы мотивированы и сосредоточены на оставшихся играх. Теперь в центре внимания матч с "Шахтером". Если мы будем играть в свою игру, то сможем завтра набрать очки и выйти в дальнейшем в следующий раунд турнира", - сказал Штиндль.
Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.
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