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Капитан Боруссии М: Наша последняя домашняя победа в ЛЧ была пять лет назад. Пришло время одержать еще одну

Лига Чемпионов
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Немцы намерены побороться за выход из группы

Капитан Боруссии М: Наша последняя домашняя победа в ЛЧ была пять лет назад. Пришло время одержать еще одну
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Капитан гладбахской "Боруссии" Ларс Штиндль поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Мы хотим выиграть этот матч с Донецком. Наша последняя домашняя победа в Лиге чемпионов была против "Севильи" пять лет назад. Пришло время одержать еще одну домашнюю победу. В первых трех групповых играх этого сезона мы показали свою конкурентоспособность, три недели назад мы провели отличную игру в Украине. Но завтра нас ждет совсем другой поединок.

Конечно, мы знаем, что первые три игры дали нам хорошую стартовую позицию для оставшихся игр. Мы очень амбициозны, даже если попали в столь сильную группу. Теперь мы сыграли первые три игры и пытаемся обратить эту ситуацию в пользу в конце группового турнира.

Нет необходимости в дополнительных мотивационных выступлениях. Мы мотивированы и сосредоточены на оставшихся играх. Теперь в центре внимания матч с "Шахтером". Если мы будем играть в свою игру, то сможем завтра набрать очки и выйти в дальнейшем в следующий раунд турнира", - сказал Штиндль.

Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.

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В статье: Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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