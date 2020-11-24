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ЛЧ. Севилья обыграла Краснодар, забив победный гол на 90+5 минуте

Лига Чемпионов
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Испанский клуб шагает в плей-офф

ЛЧ. Севилья обыграла Краснодар, забив победный гол на 90+5 минуте
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В матче четвертого тура Лиги Чемпионов испанская "Севилья" отправилась в гости к "Краснодару". В случае победы, команда Лопетеги могла официально оформить выход в 1/8 финала.

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Победа гостям далась непросто. Открыв счет на четвертой минуте, испанский клуб создал еще несколько моментов, но пропустил в самом начале второго тайма. Но все же, итоговый триумф был за "Севильей", которая забила победны гол на 90+5. Герой команды Лопетеги - Мунир Эль-Хаддади.

У испанского клуба в активе десять очков и в очной игре против "Челси" они определят команду, которая возглавит группу. "Краснодар" с "Ренном" разыграют путевку в Лигу Европы.

"Краснодар" - "Севилья" 1:2
Голы: Вандерсон 56 - Ракитич 4, Эль-Хаддади 90+5

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В статье: Севилья "Краснодар"
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