Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Севилья обыграла Краснодар, забив победный гол на 90+5 минуте
Испанский клуб шагает в плей-офф
В матче четвертого тура Лиги Чемпионов испанская "Севилья" отправилась в гости к "Краснодару". В случае победы, команда Лопетеги могла официально оформить выход в 1/8 финала.
Победа гостям далась непросто. Открыв счет на четвертой минуте, испанский клуб создал еще несколько моментов, но пропустил в самом начале второго тайма. Но все же, итоговый триумф был за "Севильей", которая забила победны гол на 90+5. Герой команды Лопетеги - Мунир Эль-Хаддади.
У испанского клуба в активе десять очков и в очной игре против "Челси" они определят команду, которая возглавит группу. "Краснодар" с "Ренном" разыграют путевку в Лигу Европы.
"Краснодар" - "Севилья" 1:2
Голы: Вандерсон 56 - Ракитич 4, Эль-Хаддади 90+5
???? ¡Final en Rusia! ????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 24, 2020
???????????????????????????????????????????????? con final de infarto. Ahora, a luchar por el primer puesto del grupo. ¡Estamos contigo, Sevilla! ⚪️????
#UCL #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/XzxiQMGdw9
Популярное сейчас
- Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
- Барселона показала видеоролик о поездке в Киев
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО