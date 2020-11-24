Вукоевич: Супряга тяжело восстанавливался после коронавируса, поэтому в старте на Барсу вышел Вербич

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич в эфире ТК "Футбол" прокомментировал выход Вербича в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Барселоны".

"У Супряги был ковид. Он тяжело восстанавливался. Мистер принял решение поставить Вербича в старт, но у нас есть, как всегда, план А и план Б.

Каждый игрок запаса будет готов выйти и усилить игру. Игры, которые были ранее, показали, что игроки вышли на второй тайм и усилили игру", - сказал Огнен Вукоевич.