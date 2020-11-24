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Вукоевич: Супряга тяжело восстанавливался после коронавируса, поэтому в старте на Барсу вышел Вербич

Лига Чемпионов
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У киевлян есть план А и план Б на матч

Вукоевич: Супряга тяжело восстанавливался после коронавируса, поэтому в старте на Барсу вышел Вербич
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Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич в эфире ТК "Футбол" прокомментировал выход Вербича в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Барселоны".

"У Супряги был ковид. Он тяжело восстанавливался. Мистер принял решение поставить Вербича в старт, но у нас есть, как всегда, план А и план Б.

Каждый игрок запаса будет готов выйти и усилить игру. Игры, которые были ранее, показали, что игроки вышли на второй тайм и усилили игру", - сказал Огнен Вукоевич.

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В статье: Огнен Вукоевич Барселона Динамо (Киев) Владислав Супряга Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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