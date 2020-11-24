Лигу Европы не выиграют. Краснодар - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча между "Севильей" и "Краснодаром" в рамках Лиги Чемпионов.

Испанский клуб с трудом, но все же смог завоевать три очка, благодаря голу Мунира Эль-Хаддади уже в компенсированное время. Действующий победитель Лиги Европы выходит в 1/8 ЛЧ, и в свое любимом турнире не сыграет.

"Краснодар" - "Севилья" 1:2

Голы: Вандерсон 56 - Ракитич 4, Эль-Хаддади 90+5