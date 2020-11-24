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Лигу Европы не выиграют. Краснодар - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Команда Лопетеги обеспечила плей-офф

Лигу Европы не выиграют. Краснодар - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча между "Севильей" и "Краснодаром" в рамках Лиги Чемпионов.

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Испанский клуб с трудом, но все же смог завоевать три очка, благодаря голу Мунира Эль-Хаддади уже в компенсированное время. Действующий победитель Лиги Европы выходит в 1/8 ЛЧ, и в свое любимом турнире не сыграет.

"Краснодар" - "Севилья" 1:2
Голы: Вандерсон 56 - Ракитич 4, Эль-Хаддади 90+5

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В статье: Севилья "Краснодар"
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
24.11.2020 в 23:06
Молодцы Севилья! Мокше не место в Еврокубках.
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