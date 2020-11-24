Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лигу Европы не выиграют. Краснодар - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча
Команда Лопетеги обеспечила плей-офф
Вашему вниманию видеообзор матча между "Севильей" и "Краснодаром" в рамках Лиги Чемпионов.
Испанский клуб с трудом, но все же смог завоевать три очка, благодаря голу Мунира Эль-Хаддади уже в компенсированное время. Действующий победитель Лиги Европы выходит в 1/8 ЛЧ, и в свое любимом турнире не сыграет.
"Краснодар" - "Севилья" 1:2
Голы: Вандерсон 56 - Ракитич 4, Эль-Хаддади 90+5
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
- Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Red_Cat (Салоники)
24.11.2020 в 23:06
Ответить
+2
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...