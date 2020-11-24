На матч с Динамо вышел самый молодой состав Барселоны в ЛЧ с 2011 года

В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов Динамо – Барселона.

В стартовом составе каталонцев на этот поединок вышло много молодых игроков, а средний возраст команды – 24 года и 206 дней. Это самый молодой стартовый состав Барсы в ЛЧ с 2011 года.

При этом, это 7-й самый молодой состав каталонской команды за всю историю участия Барсы в ЛЧ.