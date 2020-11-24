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На матч с Динамо вышел самый молодой состав Барселоны в ЛЧ с 2011 года
У каталонцев тоже масса кадровых проблем
В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов Динамо – Барселона.
В стартовом составе каталонцев на этот поединок вышло много молодых игроков, а средний возраст команды – 24 года и 206 дней. Это самый молодой стартовый состав Барсы в ЛЧ с 2011 года.
При этом, это 7-й самый молодой состав каталонской команды за всю историю участия Барсы в ЛЧ.
Напомним, что в
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Источник:Opta
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:25
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