  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. На матч с Динамо вышел самый молодой состав Барселоны в ЛЧ с 2011 года
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На матч с Динамо вышел самый молодой состав Барселоны в ЛЧ с 2011 года

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У каталонцев тоже масса кадровых проблем

На матч с Динамо вышел самый молодой состав Барселоны в ЛЧ с 2011 года
Новина українською

В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов Динамо – Барселона.

В стартовом составе каталонцев на этот поединок вышло много молодых игроков, а средний возраст команды – 24 года и 206 дней. Это самый молодой стартовый состав Барсы в ЛЧ с 2011 года.

При этом, это 7-й самый молодой состав каталонской команды за всю историю участия Барсы в ЛЧ.

Напомним, что в первом тайме счет не был открыт – 0:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:17
На матч с Динамо вышел самый молодой состав Барселоны в ЛЧ с 2011 годаЛига наций УЕФА 24 ноября 2020, вторник. 23:11 (с)вы реально отнесли этот матч в лигу наций?))))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:25
та неужели так быстро поменяли?)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...