ЛЧ. Ювентус - Ференцварош 2:1. Звёзды не сошлись

Лига Чемпионов. Четвёртый тур. Группа G

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Ференцварош" 2:1

Голы: Криштиану Роналду 35, Мората 90+2 - Узуни 19

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Данило, Сандро, Артур (Рэмзи 83), Бентанкур (Рабио 83), МакКенни (Кулушевски 62), Бернардески (Кьеза 62), Дибала (Мората 62), Криштиану Роналду

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич (Ботка 75), Блажич, Двали, Хайстер, Фримпонг, Сомалия, Сигер (Лайдуни 75), Узуни, Зубков (Исаэль 70), Нгуен (Боли 70)

Предупреждения: Данило 80, Кьеза 90+3 - Сигер 67

Венгерский Nemzeti Sport в Турине рассчитывал только на чудо. Итальянский Gazzetta Dello Sport ожидал "карусель голов" в ворота худшей обороны Лиги Чемпионов. Течение этого матча казалось ясным. Правда, в целом плоховатая форма "Ювентуса" настораживала, Андреа Пирло заявлял, что наконец-то мощная игра в одном последнем матче лиги не означает ничего, что матч против "Ференцвароша" решающий за выход из группы, финал, и 4:1 в Будапеште обманчив. И Фради, да и его команда, подтвердили эти заявления, обычно играя вполне на равных. А равные матчи выигрывают суперзвёзды.

"Ференцварош" шёл четвёртым по процентам точных передач, 11-ым по их числу. По ударам по воротам опережал "Аякс", "Челси", "Динамо" с "Шахтёром". В команде обещали, что продолжат активничать и не будут ставить автобус. И, несмотря на переход на 5-4-1 (чуть травмированного Харатина заменил защитник), слово сдержали. До перерыва "Ювентус" владел мячом в два раза чаще, но в своих отрезках Фради выглядели гораздо лучше. Чередуя спокойствие со скоростью. Первые 27 минут выиграли по ударам по воротам со счётом 4:1. А счёт голам открыл прорыв Нгуена справа и техничное замыкание Узуни.

Обе команды пострадали из-за слабой обороны. Данило и Куадрадо, из-за отсутствия Бонуччи, Кьеллини и Демираля игравшие не на главных своих позициях, не удержали Нгуена и Узуни. Медленные защитники гостей (особенно Двали) поздно выдвинулись к Криштиану Роналду. И разъярённый португалец, не забивавший в нынешнем сезоне лишь в одном матче - в Будапеште - прошёл двоих и пробил низом с 22-ух метров. В дебюте матча Дибала вдруг остался без опеки при простреле КР7. Дибусу пришлось спасать. А после гола Роналду защитники "Юве" еле прикрыли ответы Зубкова и Хайстера издали.

Всё же "Ювентус" во второй трети матча увеличил доминирование. Впрочем, без скорости, сыгранности и идей. На 60-ой минуте с отскока от Ловренчича Бернардески метров с 17-ти через пальцы вратаря попал в стойку. Но тут же Герго пробил близко к стойке с 20-ти. Середина второго тайма уже была спокойной и почти равной. Хотя ну уж со слишком нахальной высокой линией обороны играли гости. Из-за этого Роналду выскочил один-на-один. Мората прорвался на угол вратарской. Спасли Дибус и стойка. Дибус спас и от удара Бентанкура издали под перекладину. Финального штурма даже не было.

Но затем пришло время, в которое звёзды традиционно решают, а команды украинцев пропускают. Куадрадо принял ещё один лонгболл за высокую линию обороны, обогнал защитника, навесил, совершенно свободная звезда (пятый гол в турнире) пробила головой. Прямо в Дибуса, но тот уже падал и не удержал мяч. И "Ювентус" всё же выполнил задание Пирло - обеспечить место в 1/8 финала, чтобы можно было предоставить отдых игрокам далее. Хотя совершенно не заслуживал выполнения. А "Ференцварош" заслужил ничью. Но вновь сделал то, чего боялся Сергей Ребров - привёз себе сам.