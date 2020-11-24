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Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1. Месть, поданная холодной
Блестящий первый тайм провели манкунианцы, что обеспечило им первое место в группе
Лига Чемпионов. Четвертый тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1
Голы: Фернандеш 7, Фернандеш 20, Рашфорд 36 (пен.), Джеймс 90+2 - Туруч 75
Ман Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф (Туанзебе 46), 5. Магуайр, 27. Теллес, 7. Кавани, 18. Фернандеш (Уильямс 60), 29. Ван-Биссака (Гринвуд 60), 34. ван де Беек, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд (Джеймс 59).
Башакшехир: 34. Гюнок, 6. Епуряну, 37. Шкртел, 63. Болинголи-Мбомбо (Али Калдырым 74), 4. Рафаэл, 10. Озджан, 17. Кахведжи (Текдемир 46), 23. Тюрюч, 7. Вишча, 11. Шадли (Гульбрандсен 61), 19. Ба.
Предупреждения: Туанзебе 55, Магуайр 84 - Шкртел 78, Туруч 89
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