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Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1. Месть, поданная холодной

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Блестящий первый тайм провели манкунианцы, что обеспечило им первое место в группе

Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1. Месть, поданная холодной
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Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1

Голы: Фернандеш 7, Фернандеш 20, Рашфорд 36 (пен.), Джеймс 90+2 - Туруч 75

Ман Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф (Туанзебе 46), 5. Магуайр, 27. Теллес, 7. Кавани, 18. Фернандеш (Уильямс 60), 29. Ван-Биссака (Гринвуд 60), 34. ван де Беек, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд (Джеймс 59).

Башакшехир: 34. Гюнок, 6. Епуряну, 37. Шкртел, 63. Болинголи-Мбомбо (Али Калдырым 74), 4. Рафаэл, 10. Озджан, 17. Кахведжи (Текдемир 46), 23. Тюрюч, 7. Вишча, 11. Шадли (Гульбрандсен 61), 19. Ба.

Предупреждения: Туанзебе 55, Магуайр 84 - Шкртел 78, Туруч 89

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Прогнозы Башакшехир
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Комментарии (1)
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vlad920 (I-F)
25.11.2020 в 00:28
Та перевіряйте хоча б заголовки... "Подана холодної"...
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