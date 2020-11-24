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ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Продержались лишь первый тайм

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - UA-Футбол

Немало комплиментов "Динамо" получило по итогам матча на "Камп Ноу". Комплиментов не только из Украины, но и от испанской стороны. "Барселона" тогда действительно была удивлена ​​смелостью, дисциплиной и упорством соперника, но не напугана. Одержав победу, в Украину на ответный матч "блаугранас" приехали без малейшего опасения за результат. Кроме Месси и Де Йонга, которые не были включены в делегацию тренерским решением, на скамейке запасных игру начали основные Альба, Гризманн и Дембеле. Рональд Куман явно дал понять – сегодня он собирается добыть три очка малой кровью.

"Динамо" тоже играло не оптимальным составом, однако это от безысходности, а не от роскошной жизни. Вполне прогнозируемыми выглядели вратарская и защитная линии, в полузащите стоит отметить выход Дениса Гармаша, а в нападении – Беньямина Вербича. Влад Супряга, как перед матчем объяснил Огнен Вукоевич, толком не восстановился от коронавируса.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь - изображение 1

"Барса" провела первый тайм с позиции силы, хотя заключалась эта позиция исключительно во владении мячом – 73-и процента против 27-и у "Динамо". Но владение это было стерильным (что так свойственно для сегодняшней "Барселоны") – почти не возникало моментов у ворот Бущана. Брайтвайт не цеплялся за мяч, и даже когда он оказывался у него в ногах случайно – терял, Коутиньо редко проникал в штрафную, а Тринкау проигрывал физическую борьбу. В итоге, в течение 45-минутки "Барса" разродилась только одним ударом в створ (Тринкау) и еще двумя (Коутиньо) – в направлении ворот. "Динамо" значительно меньше владело мячом, но остроты создало даже больше.

Интересная подача Де Пены со штрафного вызвала небольшую панику во владениях тер Штегена. Жаль только, что никто из партнеров Карлоса этим воспользоваться не сумел. Затем был перспективный выход уругвайца на ворота по левому флангу, но офсайд прекратил развитие этой атаки. Наконец – лучший шанс украинской команды потерял Вербич, когда дотронулся до мяча после фланговой передачи Кендзёры и помешал пробить Буяльскому с убойной позиции. Не факт, что тер Штеген спас бы.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь - изображение 2

Тайм завершился ударом Де Пены с острого угла, с которым справился голкипер "Барсы". Здесь, если честно, забить было трудно. Но в целом Мирча Луческу вряд ли ругал своих подопечных в перерыве: сыграли без паники и очень дисциплинированно. То, что надо в борьбе с сырой "Барсой".

Но хотелось еще большего – и именно поэтому "Динамо" со старта второго тайма активно пошло вперед. И были шансы забить. Вербич побеспокоил тер Штегена дальним ударом, Шапаренко и Буяльский перспективно выбегали вдвоем на чужие ворота, но без завершения, Вербич претендовал на пенальти в борьбе с одним из защитников – но нет.

Как нужно реализовывать моменты – "Барса" показала уже через несколько минут. Из ничего каталонцы забили два гола. Сначала Дест продрался во владения Бущана и, перехватив мяч у Брайтвайта (именно так – об акцентированной передаче там говорить не приходится), филигранно точно пробил под дальнюю штангу. А потом уже сам Брайтвайт воспользовался своим шансом при розыгрыше углового. Результативное сбрасывание на дальнюю штангу сделал дебютант основного состава Оскар Мингеза.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь - изображение 3

Пятиминутный отрезок активности – и игра сделана. А "Динамо" продолжало тратить возможности. Не так явно, как на "Камп Ноу" три недели назад, однако также фатально для надежд взять очки. Вербич промахнулся, а перед тем бездарно пробил Де Пена, хотя Буяльский ждал передачу в районе одиннадцатиметровой отметки. Такое не прощают... У ворот Бущана Попов, который вышел на замену, проиграл позицию Брайтвайту при верховой передаче и решил "оправдаться" толчком в спину. Как следствие, Брайтвайт получил возможность оформить дубль ударом с пенальти, что и сделал.

Что могло быть дальше? Задача "Динамо" плавно изменилось с "не проиграть" на "забить хотя бы гол престижа". Но даже сохранить достоинство киевлянам не удалось. Буяльский с Вербичем били-били, но так и не забили. А "Барса" махала крыльями благодаря молодым игрокам. Дест, как и Брайтвайт, мог оформить дубль, потом опасно бил Пуч. Но точку поставил игрок, который может похвастаться статусом и опытом: Гризманн после передачи Альбы попал в цель с центра штрафной площади.

0:4 – выше головы не прыгнешь. Какой бы ни была "Барса" (а сегодня она была молодой и легкомысленной), "Динамо" она не по зубам. Место в плей-офф Лиги Европы будет разыграно в очном поединке с "Ференцварошом", который сегодня только на 90+2-й минуте потерял ничью на поле "Юве".

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь - изображение 4

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 4-й тур
24.11.2020. Украина. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Матей Юг (Словения)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Барселона" (Испания) 0:4
Голы: Сержиньо Дест 52, Мартин Брайтвайт 57, Мартин Брайтвайт 70 (пен.), Антуан Гризманн 90+2

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев (Денис Попов 60) - Владимир Шепелев (Тудор Белуце 83), Виталий Буяльский - Денис Гармаш (Александр Андриевский 59) - Николай Шапаренко (Богдан Леднев 71 ), Карлос Де Пена (Владислав Супряга 71) - Беньямин Вербич

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Сержиньо Дест, Оскар Мингеса, Клеман Лангле (Хорди Альба 66), Эктор Фирпо - Карлес Аленья, Миралем Пьянич (Рики Пуч 65) - Тринкау (Конрад 83), Педри (Матеус Фернандес 73), Фелипе Коутиньо (Антуан Гризманн 66) - Мартин Брайтвайт

Предупреждения: Денис Попов 69 - Миралем Пьянич 15

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (107)
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Djibouti (Djibouti)
25.11.2020 в 00:28
Смотрю интервью Луческу, как же он постарел, не ругайте дедушку, лепит с того что имеет!
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0
0
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ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 00:27
"Это какой то позор ! " - (с). Кашмар !
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 00:26
дехто як мантру повторяє: другий склад. другий склад. А я хочу запитати старожилів. коли кияни вигравали в других складів команд з топ-5? Ніколи. Завжди влітали навіть маючи набагато кращих футболістів ніж зараз.
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0
0
Мольфар (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 00:25
Хай це стадо київське до мене у гори приїде, я їм пір'ячком біля носа помахаю та трембітою у вуха подую, може зніму з них прокляття. Беру дорого.
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0
-1
Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 00:24
Увы, без Месси Барса сыграла лучше, чем я ожидал: выглядела ровно во всех линиях, играя на высоких скоростях практически весь матч. Лео надо было летом еще отправить на все 4 стороны, а так... Ну и главное: резко бросается в глаза работа с мячом "запасных" Барсы. И еще один момент: даже при имитации прессинга со стороны Барсы, игроки ДК тут же возвращали мяч вратарю, не зная, что делать с мячом. Печально, однако. Посмотрим, что предложит завтра ШД.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
25.11.2020 в 00:24
Коутіньо... Гризманн кожен "дорожче" ніж все Динамо Мабуть найдорожчий гравець господарів був не дорожче ніж найдешевшого гостей До того наші "кращі" після COVIDу у другому таймі сіли...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 00:26
"ценовое" сравнение игроков - это самообман. доказано уже было неоднократно
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
25.11.2020 в 00:22
Мда...... и комментировать нечего. Надо было в анонсе пожелать не только удачи, но и мастерства. Теперь точно понятно, что в первом матче на Камп Ноу, Барса недооценила соперника, или просто не захотели бегать, чтобы не вспотеть случайно. Барсу с выходом в плей-офф и надеюсь Динамо всё таки не про@рет третье место.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 00:25
Молодые просто всегда больше стараются, чем ветераны. Вот и повод есть для размышления. А так ли незаменимы ветераны.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
25.11.2020 в 00:19
Рівень Динамо — Альбасете, ніяк не вище
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+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
25.11.2020 в 00:20
І то Альбасете би посперечалося за необґрунтоване пониження до Динамо)
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+2
0
avatar
ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 00:18
После 0 -2 Судья сломал игру ! Суркис - в Лозанну !
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+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 00:17
Нужно было Барсу на карантин закрыть. Даже при самом плохом исходе это 0:3
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 00:20
и где же был врач киевского кантона?)))
Ответить
+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 00:22
он бы сказал : я не решаю )
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 00:17
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
25.11.2020 в 00:16
В двух анонсах к матчу я писал, что "ничья будет за счастье". Большинство заминусовало. Но что оно, это большинство надеялось - непонятно. Это все таки Барса из чемпионата Испании. Там помимо неё есть Реал, Валенсия, Атлетико, Вильяреал, Севилья, Бетис, Атлетик, всех перечислять не буду. А кто в ЧУ, кроме Шахтера ??? Минай, Коваливка, Ингулец, Рух. А Олимпик, Ворскла, Десна и Александрия - уже "старожилы" (). И что мы хотим с таким чемпионатом??? К счастью, за Динамо я болел последний раз, когда на поле играли Шевченко, Ребров, Максимов, Калитвинцев и др. За Динамо Али -Мили-Хача-Гармаша я уже не болел. А вот Барселона, сегодняшняя, мне, болельщику Реала, понравилась. Куману надо поскорее избавляться от орденоносцев, за которыми уже волочатся по земле их медали, титулы и золотые мячи и мешают передвигаться по полю и играть в футбол. Забыть все и начать с чистого листа. Всем удачи и здоровья.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 00:19
Куману надо поскорее избавляться от орденоносцев, за которыми уже волочатся по земле их медали, титулы и золотые мячи. (с) это уже похоже на плуги!)))
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 00:15
Ответить
+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
25.11.2020 в 00:15
Лошари. Убожества. Лузери. Дніща. Хуєв, ви серйозно на шось розраховували з тренером, який ваші шанси позначив намірами зайняти третє місце?) Якщо да, тоді ви клінічні імбецили. Один Дест ваших хвальоних Забарних і Миколенків на свого ногтя намотав, а ви тут про Наполі втирали всім коментаторам. Луческу - дно, Суркіс - мразь. А ви просто тєрпіли.
Ответить
+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 00:15
Игра в надежде на контратаку до первого пропущеного гола. Футболисты как будто первый раз друг с другом играют. Не знают куда открыватся и куда давать пас. Бешеный брак в передачах
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+2
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
25.11.2020 в 00:15
если бы не вышли на матч, получили бы технарь 0:3. может так было бы лучше?
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+3
-1
Footballhead (м. Чернігів)
25.11.2020 в 00:17
Так отож бо й воно. Ребров програв, але бився. Ці програли ще до старту ґрупи, не то шо матчу з Барбіками.
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+2
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
25.11.2020 в 00:15
Команда очень неплохо играла в первом тайме, но во втором... просто стыд, а не игра, Динамо вышло перепуганое, ничего не получалось, второй состав Барсы начал давить, и вот итог: один опасный момент за весь матч, Попов показал Бондаря 2.0, Де Пена и в целом нападение без Циганкова - нулячее и ни на что неспособное против таких сильных команд. Впринципе я не расстроен, у Динамо после жеребьёвки уже не было шансов на какие-то победы, кроме Ференцвароша. Осталось бороться за ЛЕ, нужно обыграть Реброва и хотя-бы достойно сыграть с Юве и этот сезон в ЛЧ в целом неплохой для Динамо, как для команды с игроками по-типу: костолома Гармаша, кривоногого Де Пены и великолепного Попова - неплохо. Молимся завтра на победу Шахтёра, хотя-бы какая-то радость будет)
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+3
-4
avatar
okolegko (Київ)
25.11.2020 в 00:13
Динамо – дно. Інші вирази неактуальні. Проти ніяких барсуків без ведучих гравців на власному полі так бездарно зіграти... нах
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+2
-2
c99baf (Харьков)
25.11.2020 в 00:12
Алё,полярные совы!
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+5
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:17
Прокричи это у своего папки в штаны
Ответить
0
-4
Comment06 (Украина)
25.11.2020 в 00:11
Без единого шанса даже на ничью! Барса резервным составом вернула 20- летний должок. С нынешним составом Динамо может бороться за весну в ЛЕ с Лугано- Мольде-Карабахом, ЛЧ- недостижимый уровень. Спасибо еще Юве- дожал неуступчивого Ференца( намаются еще киевляне с питомцами Реброва). Провально сыграли все, но хочется спросить чемпиона мира Попова- кто его учил толкаться руками и отворачиваться от удара в своей штрафной?
Ответить
+5
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 00:15
Я давно наблюдаю, что он игрок с очень неустойчивой психикой. Что-то типо Хачериди. Всегда делает глупые поступки на эмоциях. Ничего хорошего из него не будет, Забарный уже сейчас интереснее его смотрится
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 00:16
это тупое туловище, рассчитывающее на агрессию...но вар его "рассчитает" быстро
+2
-1
Djibouti (Djibouti)
25.11.2020 в 00:11
Против такой Барселоны и пропустить 4 гола? Лучше бы игроки поменьше «трепались» перед игрой, а больше изучали соперника
Ответить
+5
-1
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 00:09
гранд украинского футбола проиграл --это так говорят коментаторы --гранды давно ушли остались одни левоногие
Ответить
+6
-2
Дыр0к0л (Лондон)
25.11.2020 в 00:08
Дырка во всей красе! Влететь дома дублю 13 команды 4-0!
Ответить
+10
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2020 в 00:05
после 0-2 бросил смотреть, каюсь, но в 1 тайме выглядели очень даже
Ответить
+2
-1
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 00:05
Луческу делал команду только для дворового УПЛ а на счёт ЕК не было разговора --как всегда сделаем выводы -это хороший урок -будем ещё лучше тренероваться ---пора приглашать Ротаня у него высокое мышление угробил молодёжку и вроде остаёться на следующий сезон --вот такие у нас слуги футбола
Ответить
+2
-4
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 00:05
вот к чему приводит недооценка дубля 13 команды Испании.
Ответить
+7
-4
Леонід Скачков (Рівне)
25.11.2020 в 00:04
Командна гра Динамо сьогодні,це просто ні про що!Кожен сам по собі,і ніхто нічого!Абсолютний нуль!Навіть немає кого відзначити.
Ответить
+4
-2
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 00:03
Там хтось хотів проти Мессі дуже зіграти... тренуйтесь, синки мамині...
Ответить
+5
-2
Старый Олигарх (Tel Aviv )
25.11.2020 в 00:02
Не о чем писать!! К сожалению это уровень чемпионата!!! За тайм 4 от дубля середняка чемпионата Испании с паршивым тренером!!! Жаль мистера , доведут его в дырке!!!
Ответить
+5
-4
skopa (Харьков)
25.11.2020 в 00:02
Смотрел игру от силы минуты три..Переключаешь и только счет меняется 1:0..2:0..3:0..Четвертый мяч , правда, видел..Общее впечатление-ласковые, незлобивые пастухи и вялое, послушное стадо...баранов...
Ответить
+3
-2
Мольфар (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 00:09
Ответить
0
-2
c99baf (Харьков)
25.11.2020 в 00:09
Теперь от "Ворсклы" осталось заполучить...
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 00:01
Ну вот вспоминается старая добрая тактика Луча еще со времен Шахтера, когда команда держится, а когда пропускает - плывет и рассыпается.
Ответить
+4
-1
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 00:03
В Испании пропустили аж два, но не рассыпались и продолжали играть, даже гол отыграли, и сколько раз Тер Штеген спасал.
Ответить
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:04
Смотри состав, который играл в Испании.
+1
-1
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 00:05
Барсы? Ну да, тогда был Месси :) А если серьезно, то чего гнать на Луческу в таком случае, если он без пол-команды остался?
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:06
Состав ДК. Посмотри кто гонит на Луческу.
0
-2
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 00:08
Кто гонит - болельщики конечно. Мы как раз под подобным постом и пишем сейчас :)
+1
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
25.11.2020 в 00:00
Чуда не случилось. Но больше всего мне жаль команду Реброва, они чуть не увезли очко из Турина...
Ответить
+6
-1
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 00:01
Та игра ничего не решала, даже, если бы Ребров выиграл. Решаться всё будет с Динамо
Ответить
0
-4
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 00:03
как не решалось. так бы ничья Динамо могла бы устроить. а так - побеждать любой ценой
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 00:02
очень понравилось как они сопротивлялись. намного интереснее их смотреть.
Ответить
+7
-1
c99baf (Харьков)
24.11.2020 в 23:59
DynamoKiyv (Київ) Спать будешь?
Ответить
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:00
Спокойно.
Ответить
0
-4
c99baf (Харьков)
25.11.2020 в 00:02
От ШД 0:3,от Барсы 0:4,это шо закономерность?
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:03
c99baf, не пыхти.
+1
-3
Одіссей (Донецьк)
24.11.2020 в 23:58
Основные задачи на осень дожить до весны и выиграть у Ференца ...по Испании пока что 3-0 в пользу Шахтера. Команда хорошо смотрелась в первом тайме ...но на второй не хватило.
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.11.2020 в 23:58
Вышли перепуганные после первого гола бросили играть
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+6
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.11.2020 в 23:58
таврия19752009, на йух иди на газ-мяс, тварь пезхребетная
Ответить
+3
-8
c99baf (Харьков)
25.11.2020 в 00:04
Жду комменты от "полярных сов".
Ответить
+5
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:05
c99baf, ты сайты перепутала
0
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2020 в 00:05
вышла перепуганная крымлядь и написала хз шо. иди "чемпионат крыма" комментируй)
Ответить
+1
-6
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:57
Луческу на этот раз подготовился - взял шапку, чтоб с Месси поменяться на футболку, а тот не приехал...
Ответить
+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:59
"- а что она? - а она не пришла!" )))
Ответить
+2
-5
c99baf (Харьков)
24.11.2020 в 23:57
Вукоевич говорил о плане А и Б,это он и есть? Болел "Барсы" с победой!
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 00:00
т.е. играли не с Арселоной сегодня, а с Барселоной?))) тогда понятно
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
24.11.2020 в 23:55
И еще закралась мысль: лучше бы Месси играл
Ответить
+4
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
24.11.2020 в 23:54
Бущан ще топ?
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 00:03
он - не щетоп! он - георгий!
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
24.11.2020 в 23:53
Чисто тренерское поражение. Трусливая, беззубая игра в надежде на дурачка. Я уже говорил и опять повторюсь, Луческу от Михи отличает (пока что) только наличие результата в Чемпионате Украины. Игры у команды - нет! То, что заиграли Родригес, Шапаренко или Гармаш это прекрасно, но этого мало.
Ответить
+5
-2
oda1979 (Запорожье)
24.11.2020 в 23:56
я вот не совсем понял, зачем не быстрого Шапаренко ставить правым вингером. Ну и при наличии здорового Попова выпускать в центр защиты Миколенко..
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-3
Лекарь (село Дарница)
24.11.2020 в 23:57
Это надо цыгана спросить.
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DynamoKiyv (Київ)
24.11.2020 в 23:57
Не такой Попов и здоровый значит, если не вышел со старта. Все таки после ковида.
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-1
Термит (Киев)
25.11.2020 в 00:03
Попов 3й гол привез и 4й от Гризмана уворачивался между ног пропустил, вместо того, чтобы блокировать
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0
George_D (Харьков)
24.11.2020 в 23:59
На Камп Ноу игра была, а тут вдруг исчезла?
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 00:03
Лекарь у Михи вообще ничего не было не игры не результата.Защиты не было в каждой игре пропускали,а нападения тоже ни какое было.
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0
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Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 00:04
Миху сливали, как только могли.
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 00:06
Ну то уже его проблемы,значит заслужил.
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2020 в 00:06
по сравнению с Лобановским - мало, но по сравнению с физруками - очень много
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+1
-2
unnamed (Cape May)
24.11.2020 в 23:52
0:4. Поражение безаппеляционное. Безвольное. Безнадежное. Тоетьему составу 13й команды чемпионата Испании. Игры в атаке нет совсем.
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+8
-5
Лекарь (село Дарница)
24.11.2020 в 23:56
Красиво ты об Барсу ноги вытер, респект
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+3
-3
Зритель (Харьков)
24.11.2020 в 23:58
Нынешнее Динамо 99% проиграет ЛЮБОМУ составу ЛЮБОЙ команды из чемпионата Испании. Один процент оставим на то, что бывают чудеса в футболе.
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+1
-2
Лекарь (село Дарница)
24.11.2020 в 23:59
Я не собираюсь спорить о том, что никогда не удастся проверить на практике. Как говорит мой кум: не не не исключено
+2
-3
unnamed (Cape May)
25.11.2020 в 00:02
Проблема в том, что игры в атаке не было. Совсем. Зачем играть в футбол, если нет даже намека на забитые мячи?
0
-2
Термит (Киев)
25.11.2020 в 00:05
Чего? Было 4-5 шансов, профессионализма не хватило...
+1
0
oda1979 (Запорожье)
24.11.2020 в 23:52
абделались точка.
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+2
-2
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ПетроФ (Луцьк)
24.11.2020 в 23:52
все таки молодці. не опустились до 0:6
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+4
-7
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таврия19752009 (симферополь)
24.11.2020 в 23:53
Они играли с запасными Барсы
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+5
-4
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ПетроФ (Луцьк)
24.11.2020 в 23:54
вони грали з барсою а не з колхозом з німецької землі
+3
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.11.2020 в 23:56
таврия19752009, на йух иди на газ-мяс, тварь пезхребетная
+2
-7
oda1979 (Запорожье)
24.11.2020 в 23:53
Ну у тебя и критерии отбора, кро молодец, а кто нет. :))
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
24.11.2020 в 23:56
этот колхоз отвозил бы Динамо с более крупным счетом.
+4
-4
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DynamoKiyv (Київ)
24.11.2020 в 23:56
таврия19752009, на йух иди на газ-мяс, тварь пезхребетная
+2
-6
aleks68
24.11.2020 в 23:56
долб...бым ты родился.им же и подохнешь
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+4
-4
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 00:07
Типа, ты родился умником. Дебил дебилом, идиот идиотом.
+2
-4
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:52
Morano спасает Динамо от возможного провала на 92мин
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-1
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 00:08
Лучше бы не спасал
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:51
Нет желания даже что-то комментировать.
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DynamoKiyv (Київ)
24.11.2020 в 23:51
Просто не готовы еще. Кендзьора и Караваев подтвердили свой низкий класс. Ну и де Пена - просто пздц.
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Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 00:08
Интересно, а когда будут готовы? Блин, мне бы знать год и месяц, когда они будут готовы.
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:13
Перестань. Они еще "вчера" Колосу 0-2 влетали.
+1
0
дЫркофан
25.11.2020 в 00:12
из серии-а вы друзья как не садитесь ....
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:13
дЫркофан "как не садитесь" - кому как не тебе об знать
0
-1
дЫркофан
25.11.2020 в 00:25
не зае... месить здесь дерьмо.заглохни и утрись половой тряпкой придурок.вас посадили на .опу. кому нужны после таких матчей миколенко и прочая динамовская шушера.
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 00:27
дЫркофан. ты клювик свой затнки, петух в горло драный, такого же происхождения
0
0
LAZ E183 (Рига)
25.11.2020 в 00:18
По Караваєву вже давно видно — футболіст рівня Волині максимум.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:51
раскатали
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-3


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