ЛЧ. Динамо - Барселона 0:4. На Камп Ноу было лучше, или Выше головы не прыгнешь

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Немало комплиментов "Динамо" получило по итогам матча на "Камп Ноу". Комплиментов не только из Украины, но и от испанской стороны. "Барселона" тогда действительно была удивлена ​​смелостью, дисциплиной и упорством соперника, но не напугана. Одержав победу, в Украину на ответный матч "блаугранас" приехали без малейшего опасения за результат. Кроме Месси и Де Йонга, которые не были включены в делегацию тренерским решением, на скамейке запасных игру начали основные Альба, Гризманн и Дембеле. Рональд Куман явно дал понять – сегодня он собирается добыть три очка малой кровью.

"Динамо" тоже играло не оптимальным составом, однако это от безысходности, а не от роскошной жизни. Вполне прогнозируемыми выглядели вратарская и защитная линии, в полузащите стоит отметить выход Дениса Гармаша, а в нападении – Беньямина Вербича. Влад Супряга, как перед матчем объяснил Огнен Вукоевич, толком не восстановился от коронавируса.

"Барса" провела первый тайм с позиции силы, хотя заключалась эта позиция исключительно во владении мячом – 73-и процента против 27-и у "Динамо". Но владение это было стерильным (что так свойственно для сегодняшней "Барселоны") – почти не возникало моментов у ворот Бущана. Брайтвайт не цеплялся за мяч, и даже когда он оказывался у него в ногах случайно – терял, Коутиньо редко проникал в штрафную, а Тринкау проигрывал физическую борьбу. В итоге, в течение 45-минутки "Барса" разродилась только одним ударом в створ (Тринкау) и еще двумя (Коутиньо) – в направлении ворот. "Динамо" значительно меньше владело мячом, но остроты создало даже больше.

Интересная подача Де Пены со штрафного вызвала небольшую панику во владениях тер Штегена. Жаль только, что никто из партнеров Карлоса этим воспользоваться не сумел. Затем был перспективный выход уругвайца на ворота по левому флангу, но офсайд прекратил развитие этой атаки. Наконец – лучший шанс украинской команды потерял Вербич, когда дотронулся до мяча после фланговой передачи Кендзёры и помешал пробить Буяльскому с убойной позиции. Не факт, что тер Штеген спас бы.

Тайм завершился ударом Де Пены с острого угла, с которым справился голкипер "Барсы". Здесь, если честно, забить было трудно. Но в целом Мирча Луческу вряд ли ругал своих подопечных в перерыве: сыграли без паники и очень дисциплинированно. То, что надо в борьбе с сырой "Барсой".

Но хотелось еще большего – и именно поэтому "Динамо" со старта второго тайма активно пошло вперед. И были шансы забить. Вербич побеспокоил тер Штегена дальним ударом, Шапаренко и Буяльский перспективно выбегали вдвоем на чужие ворота, но без завершения, Вербич претендовал на пенальти в борьбе с одним из защитников – но нет.

Как нужно реализовывать моменты – "Барса" показала уже через несколько минут. Из ничего каталонцы забили два гола. Сначала Дест продрался во владения Бущана и, перехватив мяч у Брайтвайта (именно так – об акцентированной передаче там говорить не приходится), филигранно точно пробил под дальнюю штангу. А потом уже сам Брайтвайт воспользовался своим шансом при розыгрыше углового. Результативное сбрасывание на дальнюю штангу сделал дебютант основного состава Оскар Мингеза.

Пятиминутный отрезок активности – и игра сделана. А "Динамо" продолжало тратить возможности. Не так явно, как на "Камп Ноу" три недели назад, однако также фатально для надежд взять очки. Вербич промахнулся, а перед тем бездарно пробил Де Пена, хотя Буяльский ждал передачу в районе одиннадцатиметровой отметки. Такое не прощают... У ворот Бущана Попов, который вышел на замену, проиграл позицию Брайтвайту при верховой передаче и решил "оправдаться" толчком в спину. Как следствие, Брайтвайт получил возможность оформить дубль ударом с пенальти, что и сделал.

Что могло быть дальше? Задача "Динамо" плавно изменилось с "не проиграть" на "забить хотя бы гол престижа". Но даже сохранить достоинство киевлянам не удалось. Буяльский с Вербичем били-били, но так и не забили. А "Барса" махала крыльями благодаря молодым игрокам. Дест, как и Брайтвайт, мог оформить дубль, потом опасно бил Пуч. Но точку поставил игрок, который может похвастаться статусом и опытом: Гризманн после передачи Альбы попал в цель с центра штрафной площади.

0:4 – выше головы не прыгнешь. Какой бы ни была "Барса" (а сегодня она была молодой и легкомысленной), "Динамо" она не по зубам. Место в плей-офф Лиги Европы будет разыграно в очном поединке с "Ференцварошом", который сегодня только на 90+2-й минуте потерял ничью на поле "Юве".

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 4-й тур

24.11.2020. Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Матей Юг (Словения)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Барселона" (Испания) 0:4

Голы: Сержиньо Дест 52, Мартин Брайтвайт 57, Мартин Брайтвайт 70 (пен.), Антуан Гризманн 90+2

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев (Денис Попов 60) - Владимир Шепелев (Тудор Белуце 83), Виталий Буяльский - Денис Гармаш (Александр Андриевский 59) - Николай Шапаренко (Богдан Леднев 71 ), Карлос Де Пена (Владислав Супряга 71) - Беньямин Вербич

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Сержиньо Дест, Оскар Мингеса, Клеман Лангле (Хорди Альба 66), Эктор Фирпо - Карлес Аленья, Миралем Пьянич (Рики Пуч 65) - Тринкау (Конрад 83), Педри (Матеус Фернандес 73), Фелипе Коутиньо (Антуан Гризманн 66) - Мартин Брайтвайт

Предупреждения: Денис Попов 69 - Миралем Пьянич 15