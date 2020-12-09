Лига Чемпионов
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Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
Все в сборе
Завершился последний игровой день группового этапа Лиги Чемпионов. Определились все команды, которые обеспечили себе плей-офф.
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Итак, в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют следующие команды:
|Первые места в группе
"Челси"
"Ювентус"
"Манчестер Сити"
"Бавария"
"Ливерпуль"
"Боруссия"
"ПСЖ"
"Реал"
|Вторые места в группе
"Севилья"
"Барселона"
"Порту"
"Лацио"
"РБ Лейпциг"
"Аталанта"
"Атлетико"
"Боруссия" М
16 команд будут поделены на восемь пар - первые места будут играть против вторых. Отдельно отметим, что не могут сыграть друг с другом представители одного чемпионата, а также стороны, когда встречались на групповом этапе.
Жеребьевка должна пройти 14-го декабря.
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Комментарии (14)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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balamyt (Boston)
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ПетроФ (Луцьк)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
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