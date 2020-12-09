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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

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Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
UA-Футбол
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Завершился последний игровой день группового этапа Лиги Чемпионов. Определились все команды, которые обеспечили себе плей-офф.

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Итак, в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют следующие команды:

Первые места в группе
"Челси"
"Ювентус"
"Манчестер Сити"
"Бавария"
"Ливерпуль"
"Боруссия"
"ПСЖ"
"Реал"		 Вторые места в группе
"Севилья"
"Барселона"
"Порту"
"Лацио"
"РБ Лейпциг"
"Аталанта"
"Атлетико"
"Боруссия" М

16 команд будут поделены на восемь пар - первые места будут играть против вторых. Отдельно отметим, что не могут сыграть друг с другом представители одного чемпионата, а также стороны, когда встречались на групповом этапе.

Жеребьевка должна пройти 14-го декабря.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Челси (Лондон) Севилья
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Комментарии (14)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.12.2020 в 01:14
Знову Барса-Баварія?
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+1
0
balamyt (Boston)
10.12.2020 в 00:27
Должок от Интера зачтен ...Теперь наконец и от Лукаку польза была...Как головой сыграл...заглядение...Можно и в защиту ставить..Молодец ! А Шахтер с выходом в следующий этап ЛЕ.
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0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
10.12.2020 в 00:25
Нічого такого аж надзвтчайного
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
10.12.2020 в 00:15
Нічого такого аж надзвтчайного
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
10.12.2020 в 00:15
Нічого такого аж надзвтчайного
Ответить
0
0
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ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:11
надіюсь що весною буде інший футбол. не короновірусний
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0
0
1966macdowell (Київ)
10.12.2020 в 00:07
Борусії бажаю попасти на Ліверпуль або МанСіті)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:59
0:7, 0:5?)))
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0
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alex.belogubko (одесса)
10.12.2020 в 00:07
наши ещё слабы для ЛЧ
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:05
якось навіть нудно від списку. Іспанія. Італія. Німечинна. Англія плюс ПСЖ і Порту((
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
10.12.2020 в 00:10
Чого нудно. Плей-офф лч таким і має бути. Ну може хтось з поза топ 5 показує шикарний футбол, то має бути там. А інші, такі як ДК і ШД наприклад, не заслуговують там бути. Бо то зразу виліт...
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+2
-2
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ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:15
воно то так, але не хочеться вірити що футбол перетворився в гру гаманців((
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.12.2020 в 00:48
Практически каждый год в ЛЧ находится какой-то Монако, Аякс или Аталанта, которые покоряют всех своей игрой без особого кошелька. Ну а в общей массе всегда в плей-офф проходили одни топ чемпионаты.
+1
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
10.12.2020 в 01:32
ПетроФ (Луцьк) Чому гру гаманців? Чи хочете сказати, що "гаманці" власників наших двох (ну, одного то точно) ФК тонші? Грають ті клуби, де розвинутий футбол, відповідні чемпіонати і т.д.... Було би так - якийсь шейх з порядним гаманцем купив би собі за копійки клуб в Швеції чи Данії і зробив би за пару років суперклуб... Але купують чомусь там, де футбол, бо в Швеції чи в Данії і гаманець, яким б він товстим не був, не допоможе... А якщо колись таке станеться - тоді можна буде говорити про гру гаманців...
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