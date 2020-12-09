Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ

Завершился последний игровой день группового этапа Лиги Чемпионов. Определились все команды, которые обеспечили себе плей-офф.

Итак, в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют следующие команды:

Первые места в группе

"Челси"

"Ювентус"

"Манчестер Сити"

"Бавария"

"Ливерпуль"

"Боруссия"

"ПСЖ"

"Реал" Вторые места в группе

"Севилья"

"Барселона"

"Порту"

"Лацио"

"РБ Лейпциг"

"Аталанта"

"Атлетико"

"Боруссия" М

16 команд будут поделены на восемь пар - первые места будут играть против вторых. Отдельно отметим, что не могут сыграть друг с другом представители одного чемпионата, а также стороны, когда встречались на групповом этапе.

Жеребьевка должна пройти 14-го декабря.