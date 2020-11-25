Лига Чемпионов
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Ман Сити и Бавария уже в плей-офф. Шесть клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
Счастливчики свои вопросы уже решили
Завершился второй игровой день матчей четвертого тура Лиги Чемпионов. И уже определились некоторые команды, которые обеспечили себе плей-офф.
Сразу шесть команд, по итогам сегодняшнего игрового дня, вышли в 1/8 ЛЧ.
- "Челси"
- "Севилья"
- "Барселона"
- "Ювентус"
- "Манчестер Сити"
- "Бавария"
Напомним, что всего в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд.
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