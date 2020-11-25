Ман Сити и Бавария уже в плей-офф. Шесть клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ

Завершился второй игровой день матчей четвертого тура Лиги Чемпионов. И уже определились некоторые команды, которые обеспечили себе плей-офф.

Сразу шесть команд, по итогам сегодняшнего игрового дня, вышли в 1/8 ЛЧ.

"Челси"

"Севилья"

"Барселона"

"Ювентус"

"Манчестер Сити"

"Бавария"

Напомним, что всего в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд.