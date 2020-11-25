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Ман Сити и Бавария уже в плей-офф. Шесть клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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Счастливчики свои вопросы уже решили

Ман Сити и Бавария уже в плей-офф. Шесть клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
UA-Футбол
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Завершился второй игровой день матчей четвертого тура Лиги Чемпионов. И уже определились некоторые команды, которые обеспечили себе плей-офф.

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Сразу шесть команд, по итогам сегодняшнего игрового дня, вышли в 1/8 ЛЧ.

  • "Челси"
  • "Севилья"
  • "Барселона"
  • "Ювентус"
  • "Манчестер Сити"
  • "Бавария"

Напомним, что всего в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Челси (Лондон) Севилья
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