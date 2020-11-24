Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Зенит 3:1. Дубль Иммобиле приносит победу итальянцам
И гол Дзюбы не помог
Лига Чемпионов. Групповой этап, четвертый тур.
Лацио - Зенит 3:1
Голы: Иммобиле 3, Пароло 22, Иммобиле 55 пен - Дзюба 25.
Лацио: Рейна - Габаррон (Фелипе 60), Худт, Ачерби - Лаццаро (Фарес 68), Пароло (Акпа Акпро 60), Лейва (Катальди 68), Альберто, Марушич - Иммобиле (Мурики 81), Корреа.
Зенит: Кержаков - Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун 74) - Малком, Кузяев, Барриос (Дриусси 59), Сантос (Сутормина 37), Мостовой (Мусаев 59) - Дзюба, Ерохин (Шамкин 74).
Предупреждение: Барриос 39, Ловрен 48, Ракицкий 76, Ачерби 89.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Бущан и Гармаш выйдут в старте Динамо на матч с Барселоной. Супряга в запасе
- Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:01
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...