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Лацио - Зенит 3:1. Дубль Иммобиле приносит победу итальянцам

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И гол Дзюбы не помог

Лацио - Зенит 3:1. Дубль Иммобиле приносит победу итальянцам
Новина українською
Лига Чемпионов. Групповой этап, четвертый тур.
Лацио - Зенит 3:1
Голы: Иммобиле 3, Пароло 22, Иммобиле 55 пен - Дзюба 25.
Лацио: Рейна - Габаррон (Фелипе 60), Худт, Ачерби - Лаццаро (Фарес 68), Пароло (Акпа Акпро 60), Лейва (Катальди 68), Альберто, Марушич - Иммобиле (Мурики 81), Корреа.
Зенит: Кержаков - Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун 74) - Малком, Кузяев, Барриос (Дриусси 59), Сантос (Сутормина 37), Мостовой (Мусаев 59) - Дзюба, Ерохин (Шамкин 74).
Предупреждение: Барриос 39, Ловрен 48, Ракицкий 76, Ачерби 89.
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В статье: Лига чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) Лацио (Рим)
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:01
Добре, козаки, із перемогою!
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