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Виталий Кличко посетил матч Динамо – Барселона

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Порадовать своего одинокого болельщика киевляне не смогли

Виталий Кличко посетил матч Динамо – Барселона
Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко посетил матч 4-го тура Лиги чемпионов Динамо – Барселона.

Градоначальник был в ложе, однако сидел там сам.

К сожалению, киевляне не смогли порадовать своего болельщика и проиграли со счётом 0:4.

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В статье: Барселона Виталий Кличко Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:08
Так вот в чем причина такого поражения - они не смогли смотреть в завтрашний день!!! Это новая отмазка для Луческу! не благодарите!
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:52
Он лично инструктировал Попова. Молодцы
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:46
Наверное уже 3 раза пожалел об этом
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