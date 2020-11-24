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Виталий Кличко посетил матч Динамо – Барселона
Порадовать своего одинокого болельщика киевляне не смогли
Мэр Киева Виталий Кличко посетил матч 4-го тура Лиги чемпионов
Градоначальник был в ложе, однако сидел там сам.
К сожалению, киевляне не смогли порадовать своего болельщика и проиграли со счётом 0:4.
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Комментарии (3)
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beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:08
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pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:52
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:46
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