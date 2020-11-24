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Динамо потерпело самое крупное поражение при Луческу, впервые пропустив 4 гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Без поражений не будет побед?

Динамо потерпело самое крупное поражение при Луческу, впервые пропустив 4 гола
Новина українською

Киевское Динамо в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Киеве уступило Барселоне с разгромным счетом 0:4.

Это самое крупное поражение киевлян при Луческу.

Также это первый матч киевской команды под руководством румынского тренера, в котором Динамо пропустило 4 гола.

Напомним, что до этого самым крупным поражением Динамо Луческу была игра УПЛ с Шахтером (0:3).

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
25.11.2020 в 00:15
Вихід з ковіду, не означає що вже готові грати.
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0
-1
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 00:05
скажите спасибо что льоня с фати не приехали....ато бы 8 голов закатали...цыган ищи новую отмазку
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+3
0
avatar
beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:06
Браво федерация, не??
Ответить
+2
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 00:09
суркисы
+1
0
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 00:02
Еще матч с Юве будет, там можно побить этот "рекорд".
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+2
0
avatar
beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:06
и Ференцварош выглядит грозным соперником после такой игры!
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 00:14
А венгры и есть грозный соперник. Но я больше боюсь матча против Юве. Там же тоже полудубль играть будет.
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
25.11.2020 в 00:00
то ли еще будет
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+1
0


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