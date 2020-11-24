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Динамо потерпело самое крупное поражение при Луческу, впервые пропустив 4 гола
Без поражений не будет побед?
Киевское Динамо в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Киеве
Это самое крупное поражение киевлян при Луческу.
Также это первый матч киевской команды под руководством румынского тренера, в котором Динамо пропустило 4 гола.
Напомним, что до этого самым крупным поражением Динамо Луческу была игра УПЛ с Шахтером (0:3).
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
25.11.2020 в 00:15
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storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 00:05
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beatles (Крижопіль)
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storm_ua (Николаев)
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Лекарь (село Дарница)
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beatles (Крижопіль)
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Лекарь (село Дарница)
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Red_Cat (Салоники)
25.11.2020 в 00:00
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