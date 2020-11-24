Динамо потерпело самое крупное поражение при Луческу, впервые пропустив 4 гола

Киевское Динамо в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Киеве уступило Барселоне с разгромным счетом 0:4.

Это самое крупное поражение киевлян при Луческу.

Также это первый матч киевской команды под руководством румынского тренера, в котором Динамо пропустило 4 гола.

Напомним, что до этого самым крупным поражением Динамо Луческу была игра УПЛ с Шахтером (0:3).