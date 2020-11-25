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Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Прогнозированная борьба за Лигу Европы

Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Новина українською

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Киеве уступило "Барселоне" со счетом 0:4.

В одновременном матче в Турине местный "Ювентус" обыграл "Ференцварош" 2:1.

"Динамо" осталось на третьем месте в группе, но потеряло шансы на выход в плей-офф турнира и теперь поспорит за выход в Лигу Европы с "Ференцварошем".

Ну а "Барселона" и "Ювентус", соответственно, гарантировали себе досрочный выход в 1/8 финала ЛЧ.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
25.11.2020 в 00:18
Как неожиданно)
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