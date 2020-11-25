Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Киеве уступило "Барселоне" со счетом 0:4.

В одновременном матче в Турине местный "Ювентус" обыграл "Ференцварош" 2:1.

"Динамо" осталось на третьем месте в группе, но потеряло шансы на выход в плей-офф турнира и теперь поспорит за выход в Лигу Европы с "Ференцварошем".

Ну а "Барселона" и "Ювентус", соответственно, гарантировали себе досрочный выход в 1/8 финала ЛЧ.