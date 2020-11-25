  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Миколенко: Барселона есть Барселона - одна из лучших команд мира
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Барселона есть Барселона - одна из лучших команд мира

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник киевлян подвел итог поражения от каталонцев

Миколенко: Барселона есть Барселона - одна из лучших команд мира
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение "Барселоне" (0:4) в матче Лиги чемпионов.

– В первом тайме очень хорошо оборонялись, не получалось в атаке. Во втором тайме либо индивидуальные ошибки, либо устали очень сильно. Много ошибок было, поэтому пропустили столько мячей.

- В первом тайме у "Динамо" были моменты, чтобы выйти вперед. Почему этого не случилось?

– Повторюсь: индивидуальные ошибки как в обороне, так и в атаке. Не хватало последнего паса в атаке и, наверное, класса, который есть у "Барселоны".

- Какой пропущенный гол был самым нелогичным по вашему мнению?

– Да честно, все логичные. Считаю, нелогичных голов не бывает.

- Когда пропускали второй мяч, вы выключились из эпизода, а Брэйтуэйт доиграл до конца.

– Нет, не выключился. Наверное, больше подумал, что мяч полетит прямо в меня, а не в сторону ворот. Даже если бы выбивал, попал бы, наверное, в ворота.

- "Барселона" показала класс и без Месси.

– "Барселона" на то и есть "Барселона". Это одна из лучших команд мира. И без Месси, де Йонга, Пике у них очень сильные игроки, что доказывают на поле.

- "Динамо" попрощалось с шансами на выход в плей-офф ЛЧ. Как теперь клуб будет строить стратегию?

– Считаю, у нас одинаковые задачи на каждый матч – побеждать. Сегодня не получилось, дальше "Ворскла", "Ювентус", стараемся в каждом матче выигрывать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
25.11.2020 в 00:24
А ти один із найпереоціненіших гравців Європи, чушло. Тебе кантерано Барси намотували на ногтя, а шо з тобою робив Дест, взагалі стидно згадувать на людях.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...