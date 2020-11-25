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Миколенко: Барселона есть Барселона - одна из лучших команд мира
Защитник киевлян подвел итог поражения от каталонцев
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко в эфире ТК Футбол прокомментировал п
– В первом тайме очень хорошо оборонялись, не получалось в атаке. Во втором тайме либо индивидуальные ошибки, либо устали очень сильно. Много ошибок было, поэтому пропустили столько мячей.
- В первом тайме у "Динамо" были моменты, чтобы выйти вперед. Почему этого не случилось?
– Повторюсь: индивидуальные ошибки как в обороне, так и в атаке. Не хватало последнего паса в атаке и, наверное, класса, который есть у "Барселоны".
- Какой пропущенный гол был самым нелогичным по вашему мнению?
– Да честно, все логичные. Считаю, нелогичных голов не бывает.
- Когда пропускали второй мяч, вы выключились из эпизода, а Брэйтуэйт доиграл до конца.
– Нет, не выключился. Наверное, больше подумал, что мяч полетит прямо в меня, а не в сторону ворот. Даже если бы выбивал, попал бы, наверное, в ворота.
- "Барселона" показала класс и без Месси.
– "Барселона" на то и есть "Барселона". Это одна из лучших команд мира. И без Месси, де Йонга, Пике у них очень сильные игроки, что доказывают на поле.
- "Динамо" попрощалось с шансами на выход в плей-офф ЛЧ. Как теперь клуб будет строить стратегию?
– Считаю, у нас одинаковые задачи на каждый матч – побеждать. Сегодня не получилось, дальше "Ворскла", "Ювентус", стараемся в каждом матче выигрывать.
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