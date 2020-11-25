Вымучили. ПСЖ - Лейпциг 1:0. Видео гола и обзор матча

ПСЖ в этом матче не доминировал. По игре больше понравился "Лейпциг" и он, безусловно, заслужил зачетные очки. Но не все всегда в футболе складывается логично и закономерно. Французы заработали пенальти и выжали максимум из ситуации. Борьба за плей-офф в этой группе продолжаются между тремя командами – ПСЖ, Лейпциг и МЮ.

Смотрите видеообзор матча ПСЖ - "Лейпциг".

4-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

ПСЖ - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Неймар, 11 (с пенальти)