Растоптанное Динамо, невезучий Ребров и трэш по-черниговски. Главные новости от 24 ноября

0:4 от запасных "Барсы" - это не конец света, но наглядная демонстрация нынешнего расклада сил в ЛЧ и места в нем "Динамо". Увы и ах. Киевлян хватило только на первый тайм, а вот после перерыва Мартин Брейтуэйт (!) сделал из защиты "Динамо" котлету. Да, где-то украинцам не повезло - минут 50 они смотрелись достойно и имели свои шансы. Но класс есть класс. Когда Киев уже сто лет не покупал игроков, дороже 5 млн, а в составе "Барсы" даже резервисты стоят в 4-5 раз больше, то о чем можно говорить?

Самая "украинская" зарубежная команда текущего розыгрыша "Ференцварош" была в двух минутах от сенсации в Турине, но все-таки не сумела сдержать Альваро Морату. Гол испанца на 92-й минуте лишил команду Сергея Ребров ничьи и потенциального перевеса над "Динамо" в таблице. Игорь Харатин в матче с "Юве" не участвовал, а Александр Зубков отыграл 70 минут. Также отмечаем ассист экс-игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого за "Зенит" в матче с "Лацио", который, однако, питерцам не помог - 1:3.

Помимо "Ювентуса" и "Барсы" в плей-офф ЛЧ вышли "Челси" и "Севилья". Англичане вчера в добавленное время дожали "Ренн" благодаря голу Оливье Жиру; испанцы в том же стиле одолели "Краснодар" - героем выступил Мунир. Кроме того, "МЮ" взял убедительный реванш у "Башакшехира" (4:1); дубль Холланда принес "Боруссии" легкую победу над "Брюгге" (3:0); "ПСЖ" при максимально невнятной игре вымучил три очка с "РБ Лейпциг" (1:0).

Тайсон - главная потеря для "Горняков" перед крайне важным выездом в ЛЧ. Бразилец залечивает травму и потому даже не вылетел в Германию. Также вне заявки на матч у "Шахтера" болеющий COVID-19 Виктор Коваленко, травмированные Виктор Корниенко, Давид Хочолава и Дентиньо. Ну и, разумеется, давно выбывшие Коноплянка и Исмаили, но к их отсутствию все давно привыкли. Перед этой игрой у украинцев 4 очка, у немцев - 5. Проигрывать ни в коем случае нельзя.

Здорово шел "Черноморец" по чемпионату, но вот его марш к УПЛ прервала эпидемия - в команде сразу 17 положительных тестов на COVID. Вдобавок к этому у одесситов пятеро исполнителей травмированы. Катастрофа, не иначе. Уже известно, что матч следующего тура против "Волыни" не состоится, но, возможно, понадобятся и другие переносы. Еще одна "коронавирусная" новость из Первой лиги прилетела из Ивано-Франковска: местное "Прикарпатье" умудрилось за неделю выздороветь от COVID всем составом - 25 негативных тестов. Что это? Чудо-эффект от карантина выходного дня?

Ну и напоследок позорная новость из Чернигова. Там местные ультрас выволокли из кабинета и.о. директора стадиона им. Гагарина Александра Овчаренко, бросили в мусорный бак и вышвырнули к выходу из территории арены. Свою "акцию" фанаты объяснили информацией о якобы грядущем выселении "Десны" со стадиона, что сам Овчаренко отрицает. Где были все это время правоохранительные органы не до конца ясно. А в целом, грустно, что такие вещи происходят в 21 веке в центре Европы, вот и все.