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Центрбэк Барселоны о победе над Динамо: Дебютировал после стольких лет жертв и упорного труда

Лига Чемпионов
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Тот, кто в матче воевал с Вербичем и де Пеной

Центрбэк Барселоны о победе над Динамо: Дебютировал после стольких лет жертв и упорного труда
Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Оскар Мингеса прокомментировал победу над киевским "Динамо" 4:0 на выезде в групповом этапе Лиги чемпионов.

Я очень рад. После стольких лет упорного труда, жертв и страданий мне наконец удалось дебютировать в Лиге чемпионов, победить с лучшей командой в мире и осуществить свою мечту.

Я всю неделю переживал, думал, сыграю я или нет. Но как только я узнал, что выйду на поле, очень обрадовался, у меня появилось желание победить.

В такие вечера, как этот, хочется вспоминать семью, друзей, девушку - людей, которые всегда были рядом и знают, как много я работал и чем пожертвовал, чтобы достичь этого. Надеюсь, это начало чего-то большого и значимого, заметил Мингеса в разговоре с пресс-атташе УЕФА.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Оскар Мингеса
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