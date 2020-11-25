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Центрбэк Барселоны о победе над Динамо: Дебютировал после стольких лет жертв и упорного труда
Тот, кто в матче воевал с Вербичем и де Пеной
Центральный защитник "Барселоны" Оскар Мингеса прокомментировал победу над киевским "
Я очень рад. После стольких лет упорного труда, жертв и страданий мне наконец удалось дебютировать в Лиге чемпионов, победить с лучшей командой в мире и осуществить свою мечту.
Я всю неделю переживал, думал, сыграю я или нет. Но как только я узнал, что выйду на поле, очень обрадовался, у меня появилось желание победить.
В такие вечера, как этот, хочется вспоминать семью, друзей, девушку - людей, которые всегда были рядом и знают, как много я работал и чем пожертвовал, чтобы достичь этого. Надеюсь, это начало чего-то большого и значимого, заметил Мингеса в разговоре с пресс-атташе УЕФА.
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