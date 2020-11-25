Яковенко выделил отрезок, в котором Динамо выглядело лучше чем Барселона

Футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт Александр Яковенко поделился на ТК Футбол собственными итогам от домашнего поражения " Динамо " в групповом этапе Лиги чемпионов от "Барселоны" со счетом 0:4.

Мне кажется до первого пропущенного мяча киевское "Динамо" выглядело лучше чем "Барселона". Понравилось, что было много выпадов на ворота "Барселоны", были моменты.

"Динамо" пыталось атаковать. "Барселона" играла в своем привычном стиле - контролировали мяч, но в то же время не создавали опасных моментов у ворот "Динамо".

После первого гола изменилась игра - "Барселона" получила уверенность, начало появляться пространство между линиями. Они начали агрессивно атаковать. "Барселона" понимала, что "динамовцам" надо забивать, идти вперед. Поэтому появилось пространство для атак "Барселоны".