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Яковенко выделил отрезок, в котором Динамо выглядело лучше чем Барселона
До 52 минуты
Футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт Александр Яковенко поделился на ТК Футбол собственными итогам от домашнего поражения "
Мне кажется до первого пропущенного мяча киевское "Динамо" выглядело лучше чем "Барселона". Понравилось, что было много выпадов на ворота "Барселоны", были моменты.
"Динамо" пыталось атаковать. "Барселона" играла в своем привычном стиле - контролировали мяч, но в то же время не создавали опасных моментов у ворот "Динамо".
После первого гола изменилась игра - "Барселона" получила уверенность, начало появляться пространство между линиями. Они начали агрессивно атаковать. "Барселона" понимала, что "динамовцам" надо забивать, идти вперед. Поэтому появилось пространство для атак "Барселоны".
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