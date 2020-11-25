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Яковенко выделил отрезок, в котором Динамо выглядело лучше чем Барселона

Лига Чемпионов
(1 голосов)

До 52 минуты

Яковенко выделил отрезок, в котором Динамо выглядело лучше чем Барселона
Новина українською

Футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт Александр Яковенко поделился на ТК Футбол собственными итогам от домашнего поражения "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов от "Барселоны" со счетом 0:4.

Мне кажется до первого пропущенного мяча киевское "Динамо" выглядело лучше чем "Барселона". Понравилось, что было много выпадов на ворота "Барселоны", были моменты.

"Динамо" пыталось атаковать. "Барселона" играла в своем привычном стиле - контролировали мяч, но в то же время не создавали опасных моментов у ворот "Динамо".

После первого гола изменилась игра - "Барселона" получила уверенность, начало появляться пространство между линиями. Они начали агрессивно атаковать. "Барселона" понимала, что "динамовцам" надо забивать, идти вперед. Поэтому появилось пространство для атак "Барселоны".

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В статье: Лига чемпионов Александр Яковенко Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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