Караваев объяснил свои действия при первом пропущенном мяче от Барселоны

Флангового защитника " Динамо " и национальной сборной Украины Александра Караваева спросили после матча с "Барселоной" (0:4), есть ли у киевлян проблемы в плане сыгранности.

Если судить по последним матчам, то у нас по сыгранности все хорошо. Потому что мы первые два месяца отрабатывали много на тренировках игру в обороне, тактические перестройки. Мы знаем, кто где должен играть и как.

При угловых есть футболисты, которые играют на своих позициях, есть те, кто играет против соперника. Каждый должен выполнять свою функцию на поле. Если кто-то не добежал или недоработал - из этого вытекают проблемы.

При первом пропущенном я выдвинулся в центр, потому что туда пошла передача, нужно было "сужаться". А сзади уже вбежал игрок, я за ним никак не успевал. Тем более там были правый защитник и полузащитник, на двух разорваться сложно.