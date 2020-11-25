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Караваев объяснил свои действия при первом пропущенном мяче от Барселоны

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(1 голосов)

Чувствует вину?

Караваев объяснил свои действия при первом пропущенном мяче от Барселоны
Новина українською

Флангового защитника "Динамо" и национальной сборной Украины Александра Караваева спросили после матча с "Барселоной" (0:4), есть ли у киевлян проблемы в плане сыгранности.

Если судить по последним матчам, то у нас по сыгранности все хорошо. Потому что мы первые два месяца отрабатывали много на тренировках игру в обороне, тактические перестройки. Мы знаем, кто где должен играть и как.

При угловых есть футболисты, которые играют на своих позициях, есть те, кто играет против соперника. Каждый должен выполнять свою функцию на поле. Если кто-то не добежал или недоработал - из этого вытекают проблемы.

При первом пропущенном я выдвинулся в центр, потому что туда пошла передача, нужно было "сужаться". А сзади уже вбежал игрок, я за ним никак не успевал. Тем более там были правый защитник и полузащитник, на двух разорваться сложно.

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В статье: Александр Караваев Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
25.11.2020 в 09:23
Зачем нам объяснять, мы и так видим, что Караваев случайный человек в Динамо. И вообще, сегодняшние крайние защитники в Киеве, слабейшие за всю историю. Ни надежности в защите, ни осмысленного паса, ни удара, ни умения обыграть соперника один в один...
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Acsakal (Kharkov)
25.11.2020 в 09:30
У першому пропущеному голі основна вина Де Пени, бо це він зупинився і не побіг за Дестом, коли пішов пас до штрафного майданчика.
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