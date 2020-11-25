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Караваев объяснил свои действия при первом пропущенном мяче от Барселоны
Чувствует вину?
Флангового защитника "
Если судить по последним матчам, то у нас по сыгранности все хорошо. Потому что мы первые два месяца отрабатывали много на тренировках игру в обороне, тактические перестройки. Мы знаем, кто где должен играть и как.
При угловых есть футболисты, которые играют на своих позициях, есть те, кто играет против соперника. Каждый должен выполнять свою функцию на поле. Если кто-то не добежал или недоработал - из этого вытекают проблемы.
При первом пропущенном я выдвинулся в центр, потому что туда пошла передача, нужно было "сужаться". А сзади уже вбежал игрок, я за ним никак не успевал. Тем более там были правый защитник и полузащитник, на двух разорваться сложно.
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