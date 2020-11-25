"Эта та Барселона, которую мы хотим видеть". Куман – о разгроме киевского Динамо

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над киевским "Динамо" (0:4) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

"У Гризманна было небольшое повреждение, поэтому он и начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим – тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня доказал, что мы можем на него рассчитывать".