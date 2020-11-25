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"Эта та Барселона, которую мы хотим видеть". Куман – о разгроме киевского Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

0:4 на табло НСК "Олимпийский"

"Эта та Барселона, которую мы хотим видеть". Куман – о разгроме киевского Динамо
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над киевским "Динамо" (0:4) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

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"У Гризманна было небольшое повреждение, поэтому он и начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим – тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня доказал, что мы можем на него рассчитывать".

"В целом, это была та "Барселона", которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень доволен".

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В статье: Лига чемпионов Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА Оскар Мингеса
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Источник:
UEFA

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