Коуч Барселоны о матче с Динамо: Первый тайм мы компенсировали 4 голами во втором

Наставник "Барселоны" голландец Рональд Куман пообщался с представителями СМИ после матча группового этапа Лиги чемпионов против " Динамо " (4:0).

Я очень доволен, как футболисты, которые вышли на поле, проявили себя. Чувствовалось желание играть и добиваться победы. В первом тайме нам не удалось забить, но мы компенсировали это 4 мячами после перерыва. Не буду никого выделять, отмечу только всю команду, которая показала хорошую игру.