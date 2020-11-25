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Коуч Барселоны о матче с Динамо: Первый тайм мы компенсировали 4 голами во втором

Лига Чемпионов
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До конца года проведут еще 9 поединков

Коуч Барселоны о матче с Динамо: Первый тайм мы компенсировали 4 голами во втором
Новина українською

Наставник "Барселоны" голландец Рональд Куман пообщался с представителями СМИ после матча группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" (4:0).

Я очень доволен, как футболисты, которые вышли на поле, проявили себя. Чувствовалось желание играть и добиваться победы. В первом тайме нам не удалось забить, но мы компенсировали это 4 мячами после перерыва. Не буду никого выделять, отмечу только всю команду, которая показала хорошую игру.

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Сейчас мы играем в насыщенном графике, ритм невероятный, но нам удалось предоставить возможность для отдыха некоторым футболистам. Впереди у нас до конца этого года еще 9 матчей, и сегодня наши молодые футболисты, а также те, кто имел не так много игровой практики, смогли набраться опыта.

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В статье: Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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