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Коуч Барселоны о матче с Динамо: Первый тайм мы компенсировали 4 голами во втором
До конца года проведут еще 9 поединков
Наставник "Барселоны" голландец Рональд Куман пообщался с представителями СМИ после матча группового этапа Лиги чемпионов против "
Я очень доволен, как футболисты, которые вышли на поле, проявили себя. Чувствовалось желание играть и добиваться победы. В первом тайме нам не удалось забить, но мы компенсировали это 4 мячами после перерыва. Не буду никого выделять, отмечу только всю команду, которая показала хорошую игру.
Сейчас мы играем в насыщенном графике, ритм невероятный, но нам удалось предоставить возможность для отдыха некоторым футболистам. Впереди у нас до конца этого года еще 9 матчей, и сегодня наши молодые футболисты, а также те, кто имел не так много игровой практики, смогли набраться опыта.
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