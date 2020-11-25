Шапаренко: С Месси Барселона не так хорошо обороняется – возможно, у нас были бы шансы

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал поражение от каталонской "Барселоны" (0:4) на послематчевой пресс-конференции. Цитирует хавбека столичного клуба пресс-служба киевлян.

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– Как прокомментируете свое состояние после выздоровления от коронавируса? Были ли еще у вас в карьере подобные тяжелые матчи? Со стороны показалось, что каталонцы "возили" вас на протяжении всего поединка…

– Состояние постепенно улучшается, мы работаем на тренировках, чтобы набирать кондиции после того, как переболели коронавирусом. А что касается "Барселоны", то за "сине-гранатовых" выступают высококлассные футболисты, и даже выходя на поле вторым составом, они играют на победу, что и показали в сегодняшнем поединке.

– Как считаете, присутствие Месси, возможно, как-то бы повлияло на вашу команду, и мы могли бы увидеть такую же игру, как на "Камп Ноу?

– Когда Месси на поле, то на других игроков оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь "Барселона" с Месси в составе не так хорошо обороняется, как без него.