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Шапаренко: С Месси Барселона не так хорошо обороняется – возможно, у нас были бы шансы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Николай на связи после разгрома

Шапаренко: С Месси Барселона не так хорошо обороняется – возможно, у нас были бы шансы
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал поражение от каталонской "Барселоны" (0:4) на послематчевой пресс-конференции. Цитирует хавбека столичного клуба пресс-служба киевлян.

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– Как прокомментируете свое состояние после выздоровления от коронавируса? Были ли еще у вас в карьере подобные тяжелые матчи? Со стороны показалось, что каталонцы "возили" вас на протяжении всего поединка…

– Состояние постепенно улучшается, мы работаем на тренировках, чтобы набирать кондиции после того, как переболели коронавирусом. А что касается "Барселоны", то за "сине-гранатовых" выступают высококлассные футболисты, и даже выходя на поле вторым составом, они играют на победу, что и показали в сегодняшнем поединке.

– Как считаете, присутствие Месси, возможно, как-то бы повлияло на вашу команду, и мы могли бы увидеть такую же игру, как на "Камп Ноу?

– Когда Месси на поле, то на других игроков оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь "Барселона" с Месси в составе не так хорошо обороняется, как без него.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА Николай Шапаренко коронавирус
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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oleg.m.3972 (Харьков)
25.11.2020 в 11:34
Всем игрокам и болелал Динамо выдали одинаковые методички ?
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0
0
avatar
armik (Киев)
25.11.2020 в 10:36
Уже все бревна дали интервью?Ждём теперь заявления сруля про команду, которая молодая и строится.
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+3
0
sergkir
25.11.2020 в 10:27
По словам Шапоренко если бы играл Месси-Динамо бы выиграло! Гениально!!! Месси это якорь в составе Барсы
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+3
0


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