Худжамов: Барселона вышла на матч с Динамо самым молодым стартовым составом с 2011-го

Рустам Худжамов, футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт и владелец малого бизнеса, в разговоре с ТК Футбол высказался о поражении " Динамо " в матче Лиги чемпионов от "Барселоны" 0:4.

Рустам выразил убеждение, что в таких матчах, как с "Барселоной", надо забивать первыми и играть на контратаках.