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Худжамов: Барселона вышла на матч с Динамо самым молодым стартовым составом с 2011-го

Лига Чемпионов
(2 голосов)

После первого гола результат был решен на 60%

Худжамов: Барселона вышла на матч с Динамо самым молодым стартовым составом с 2011-го
Новина українською

Рустам Худжамов, футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт и владелец малого бизнеса, в разговоре с ТК Футбол высказался о поражении "Динамо" в матче Лиги чемпионов от "Барселоны" 0:4.

Рустам выразил убеждение, что в таких матчах, как с "Барселоной", надо забивать первыми и играть на контратаках.

Мы знаем, что "Динамо" лучше выглядит на контратаках. Казалось, что после первого гола результат игры был решен на 60%.

Я не могу ответить, почему так произошло. Хотел бы подчеркнуть, что у "Барселоны" был самый молодой стартовый состав в Лиге Чемпионов с 2011 года.

Мы говорили перед матчем, что это может быть как плюсом для "Динамо", так и минусом. Игроки захотели себя проявить и как показывает счет на табло - им это удалось.

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В статье: Рустам Худжамов Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Fata Morgana (Запорожье)
25.11.2020 в 11:21
Этот её состав имеет своих дублёров в Сегунде В, третьем дивизионе Испании. Так вот даже Барса В может приспокойно бороться за медали в нашей УПЛ! Уровень футбола есть уровень! Это как сравнивать Таврию с БМВ... Другое дело, что и против грандов надо всё таки уметь бороться, хотя бы так как с этой же Барсой в Испании! В основном проиграли за счёт того, что давали простор для испашек в приёме и обработке мяча. То есть не было плотной персональной опеки, персонального прессинга когда игрок против игрока. Нас ещё пацанами тренера учили, чтобы мы в обороне были настолько плотно привязаны к игроку соперника чтобы он не смог бы спокойно принимать мяч. Будь он даже гораздо техничнее тебя но при атаке его в момент приёма мяча его техника давала сбои... Да, было тяжело но и соперник нервничал и их игра разрушалась. Так мы играли против заведомо более сильных команд и не редко такая тактика нам давала положительный результат...
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