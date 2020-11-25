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Худжамов: Барселона вышла на матч с Динамо самым молодым стартовым составом с 2011-го
После первого гола результат был решен на 60%
Рустам Худжамов, футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт и владелец малого бизнеса, в разговоре с ТК Футбол высказался о поражении "
Рустам выразил убеждение, что в таких матчах, как с "Барселоной", надо забивать первыми и играть на контратаках.
Мы знаем, что "Динамо" лучше выглядит на контратаках. Казалось, что после первого гола результат игры был решен на 60%.
Я не могу ответить, почему так произошло. Хотел бы подчеркнуть, что у "Барселоны" был самый молодой стартовый состав в Лиге Чемпионов с 2011 года.
Мы говорили перед матчем, что это может быть как плюсом для "Динамо", так и минусом. Игроки захотели себя проявить и как показывает счет на табло - им это удалось.
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