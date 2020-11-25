Луческу подумал, как бы сложился матч с Барселоной, если бы судья назначил пенальти в Вербиче

На пресс-конференции главный тренер " Динамо " Мирча Луческу после матча с Барселоной (0: 4) заметил, что матч можно разделить на две части.

Первый тайм наши ребята хорошо сыграли против высококлассных футболистов, которые обладают хорошей техникой и все выполняли на высоких скоростях. Нам практически удалось перекрыть все подходы к воротам, и соперник нанес лишь один удар в створ за первый тайм.

В то же время у нас было два хороших момента, но ребята то мешали друг другу, то не было последнего паса. Также мы неплохо выходили в контратаки, но опять же спешка или неуверенность не позволяли доводить их до логического завершения.

Хорошо начали второй тайм, но потеря мяча в центре поля привела к тому, что после едва ли не первого удара в створ ворот мы пропустили. Также я только что пересмотрел эпизод, где судья обязан был давать пенальти за нарушение правил против Вербича, но он почему-то не назначил 11-метровый удар ...В дальнейшем футболисты "Барселоны", используя скорость и технику, создавали моменты у наших ворот, мы же не доводили свои контратаки до логического завершения.

Пропустив второй мяч после углового, мне очень не понравилось, что ребята фактически опустили руки, не веря, что удастся вернуться в игру. Идя вперед, оставляли много зон по своим спинами, проигрывали очень много единоборств. Но также следует понимать, сколько суммарно было заплачено за тех футболистов, которые вышли играть против нас - а это более 400 млн. Это хорошие высококлассные игроки, что они и доказали на поле.

Теперь нам остается бороться за европейскую весну и настраиваться на те матчи, которые остались в чемпионате Украины до зимней паузы. При таком счете не имеет смысла искать какие-то моменты, но если бы при счете 0:0 судья назначил пенальти в ворота гостей или мы бы реализовали одну из своих контратак до перерыва, то все могло сложиться иначе.

Очень жду, чтобы футболисты, которые переболели коронавирусом, вернулись на прежний функциональный уровень. Некоторые из них лишь несколько дней тренировались, и пока не готовы играть в поединках такого уровня, как Лига чемпионов.