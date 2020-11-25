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Оценки InStat. Лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной стал защитник
Начинал в центре, перешел на фланг
Защитник "
21-летний украинец набрал 275 баллов. За 94 минуты он отдал 38 передач с точностью 95% и принял участие в 13 единоборствах (77% выигранных).
В тройку лучших среди киевлян также вошли Илья Забарный (268) и Александр Караваев (258).
Лучшим игроком матча стал датский форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт. Автор дубля и ассиста набрал 408 очков. В топ-3 также Сержиньо Дест (377) и Педри (336).
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