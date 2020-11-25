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Оценки InStat. Лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной стал защитник

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Начинал в центре, перешел на фланг

Оценки InStat. Лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной стал защитник
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Защитник "Динамо" Виталий Миколенко стал лучшим игроком киевского клуба в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с "Барселоной" (0:4) по оценкам InStat.

21-летний украинец набрал 275 баллов. За 94 минуты он отдал 38 передач с точностью 95% и принял участие в 13 единоборствах (77% выигранных).

В тройку лучших среди киевлян также вошли Илья Забарный (268) и Александр Караваев (258).

Лучшим игроком матча стал датский форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт. Автор дубля и ассиста набрал 408 очков. В топ-3 также Сержиньо Дест (377) и Педри (336).

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Виталий Миколенко InStat
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Источник:
Трибуна

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