Оценки InStat. Лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной стал защитник

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко стал лучшим игроком киевского клуба в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с "Барселоной" (0:4) по оценкам InStat.

21-летний украинец набрал 275 баллов. За 94 минуты он отдал 38 передач с точностью 95% и принял участие в 13 единоборствах (77% выигранных).

В тройку лучших среди киевлян также вошли Илья Забарный (268) и Александр Караваев (258).

Лучшим игроком матча стал датский форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт. Автор дубля и ассиста набрал 408 очков. В топ-3 также Сержиньо Дест (377) и Педри (336).