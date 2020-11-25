Вечеринка в Киеве, лицо команды Б, пим, пам, пум – и вуаля. Испанские СМИ - о матче Динамо - Барселона

Можно примерно представить, о чем писала испанская пресса после матча "Динамо" - "Барселона" (0:4), даже не заглядывая на страницы изданий. Каталонцы предстали в необычном образе, сыграли самым молодым, начиная с 2011-го года, составом, с дебютантами основы, забили четыре гола и обеспечили себе место в плей-офф турнира. Соперник же почти не беспокоил. "Динамо" было "серым мышонком", поэтому много писать о нем испанские журналисты не хотели.

"Тер Штегену почти не приходилось вступать в игру"...

Издание Mаrca в заголовке отчета о матче делает акцент на том, что команда "Б" обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Своеобразная игра слов. "Б" – "Барселона", но в то же время "Б" – это и вторая версия основной команды. "Барса", насыщенная запасными, показала свое лицо в Киеве", - написал автор. - С самого начала эта команда Б не отступала на поле "Динамо", которое понимало свою участь – ждать ошибки и бежать на чужую половину поля в контратаках. Несмотря на явное доминирование "Барсы", она не создавала в первом тайме угроз... Впрочем, подопечным Луческу было некомфортно на поле, тер Штегену почти не приходилось вступать в игру в течение первой половины встречи, которая не войдет в историю".

"После перерыва все изменилось. Обе команды вышли с другим настроением, украинцы в начале второго тайма подходили к владениям тер Штегена чаще, чем в течение всей первой 45-минутки". В другой заметке, посвященной турнирным раскладам "Барсы", автор отмечает, что "в скучном противостоянии каталонцы победили четко".

"Счет прошлого урегулирован"...

As по итогам матча выдал в свет сразу несколько материалов. Один из них рассказывает о прогрессе воспитанников Ла Масии. И вообще охватывает всю молодежь, которая организовала, как написал автор, "вечеринку в Киеве". "В столице Украины "Барса" сыграла командой, которая почти на шесть лет моложе той, которая получила восемь мячей от "Баварии", – явный намек на то, что изменения "Барсе" нужны и молодежи стоит доверять больше.

Отчет о матче на этом ресурсе вышел с заголовком "Будущее начинается в Киеве". "Результатом избранного Куманом состава было то, что с начала матча "Барселона" была энергичной, но менее эффективной. Но в итоге она смяла соперника благодаря напору. Была динамика, но не было эффективности на завершающих фазах атак. Эту эффективность "блаугранас" нашли только во втором тайме".

"В первом тайме "Динамо" почти не атаковало, за исключением нескольких подходов к воротам, которые были испорчены их же нападающими. Конечно, на последней минуте первого тайма "Барса", как это часто бывает, наблюдала за игрой со стороны (речь идет о моменте Карлоса Де Пены, - примечание), но это ни к чему не привело, потому как Де Пена не нашел передачей партнера".

Описав ход событий во втором тайме и отметив, что первый гол разбудил "Барсу", автор закончил отчет упоминанием о прошлом. "Гризманн забил четвертый мяч, установив счет 0:4. Тот самый, который команда Шевченко и Реброва совершила "Барсе" 23-и года назад. Счет прошлого урегулирован, открывается обнадеживающее будущее", - написал автор.

"Неожиданная симфония"...

На Sport.es вчерашний вариант стартового состава "Барсы" назвали "рандомным". Добавили, что он зажег игру в Киеве. "Очень странная команда Кумана провела удивительный второй тайм и ликвидировала "Динамо" в течение 18-и минут".

"Холод ветра мог показаться турецкой сауной по сравнению с тем, как холодно начался матч в Киеве. Термометр показывал три градуса, а пальцы испанских журналистов, приехавших в Украину, были похожи на сталактиты. Команда Кумана начала упорядоченно. Важно было получить уверенность на первых минутах, ведь для многих это был дебют в старте на таком уровне. Стартовый состав был более типичным для предсезонки на стадионе "Dolphins de Miami", чем для четвертого тура Лиги чемпионов".

Описывая первый тайм, автор отчета отметил активность "динамовцев" перед перерывом: "Последние опасные действия первого тайма были проведены командой Луческу. Фланговый пас, которым Вербич собирался воспользоваться в центре, и удар Де Пены, который без проблем отразил тер Штеген. 45 очень ленивых минут. Даже не достойных звания Лиги чемпионов".

"Неожиданная симфония" – так называется подраздел, касающийся событий второго тайма. "Мы не могли представить, что будет в начале второго тайма. Температура в столице Украины продолжала снижаться, но картина Кумана получилась "теплой". Две вспышки разрушили все планы Луческу. Мазком пера сделано игру". Автор писал о дебюте молодежи, об успехе Брайтвайта, о сладком привкусе спокойных последних минут для Кумана.

"Динамо" хотело, но беспорядочно"...

Издание Mundo Deportivo посвятило матчу немало материалов. В одном из них автор очень лаконично, сжато, но содержательно охарактеризовал события второго тайма: "пим, пам, пум – и вуаля".

Еще несколько тезисов:

"Барса" получила удовольствие";

"замечательный второй тайм для "блаугранас";

"Динамо" хотело, но беспорядочно".

На этом и завершим. На "Камп Ноу" была лучшая игра, и пресса для команды Мирчи Луческу после того поединка была лучше.