Роман Санжар: Есть надежда, что Шахтер выстрелит в игре с Боруссией

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар поделился ожиданием от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между менхенгладбахской "Боруссией" и "Шахтером".

"Очень тяжело сказать, как сложится матч. "Шахтер" на протяжении этого полугодия нестабилен во внутреннем чемпионате, не может набрать максимальные кондиции. Но были и хорошие матчи в Лиге чемпионов с "Реалом", "Интером", с тем же "Динамо", где они уверено победили. Получается, все ожидали, что "Шахтер" проиграет тому же "Реалу" и "Интеру", но случилось все наоборот - донетчане сыграли удачно. А когда все надеялись, что и с "Боруссией" они сыграют на результат, в этой встрече их постигла неудача. Поэтому предполагать, как пойдет игра, очень проблематично, это совсем другой уровень – Лига чемпионов.

Надеюсь, тренерский штаб проведет доскональный анализ, разберет прошедший поединок, наверняка команда захочет реабилитироваться. В этом матче будет зависеть все от многих факторов, и того же везения. Думаю, "Шахтер" сыграет от обороны, где-то упростит игру, то, что давало им результат. А свои моменты у "Шахтера" всегда есть и будут. Прежде всего главная задача организованно сыграть в обороне и не допустить ненужные моменты возле своих ворот. Но важно, как сыграют не игроки обороны, а вся команда в целом в защитной фазе, думаю, от этого будет зависеть результат матча.

На ход события игры может повлиять все что угодно, как забитый, так и пропущенный мяч. Поэтому, повторюсь, предполагать что-то очень сложно. Тем не менее, надеюсь "Шахтер" сыграет достойно. Такое слишком болезненное поражение от "Боруссии" наверняка ударило по амбициям футболистов, и они захотят реабилитироваться и доказать прежде всего себе, что это была досадная ошибка. Будет максимальный настрой. Нельзя сказать, что "Шахтер" сейчас в трудном положении, они будут максимально сконцентрированы. Предыдущие неудачи должны подхлестнуть ребят, дать им нужный толчок. Всегда есть сбои, но они не должны быть затяжными. Есть надежда, что "горняки" сегодня выстрелят и дадут бой!".

Матч "Боруссия" - "Шахтер" состоится в среду, 25 ноября. Начало игры в 19:55. За ходом событий вы можете следить с помощью текстовой и аудио трансляции на UA-Футбол >>.