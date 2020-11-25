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Холанд раз, Санчо два, Холанд три. Боруссия Дортмунд – Брюгге 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Фавр намекнул, что в прошлый раз у Эрлинга был покер

Холанд раз, Санчо два, Холанд три. Боруссия Дортмунд – Брюгге 3:0. Обзор матча и видео голов
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"Шмели" не заметили "Брюгге" – дважды точно выстрелил по воротам гостей Холанд, еще один гол в активе Санчо. Отметим, что у норвежца уже 17 мячей в 13 поединков в текущем сезоне. После четырех туров у "Боруссии" и "Лацио" девять и восемь очков соответственно, у "Брюгге" и "Зенита" – четыре и одно.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "Боруссия Д" – "Брюгге".

Дортмунд. "Вестфаленштадион".

"Боруссия Д" – "Брюгге" 3:0

Голы: Холанд (18, 60), Санчо (45+1)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Брюгге Лига Чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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