Холанд раз, Санчо два, Холанд три. Боруссия Дортмунд – Брюгге 3:0. Обзор матча и видео голов

"Шмели" не заметили "Брюгге" – дважды точно выстрелил по воротам гостей Холанд, еще один гол в активе Санчо. Отметим, что у норвежца уже 17 мячей в 13 поединков в текущем сезоне. После четырех туров у "Боруссии" и "Лацио" девять и восемь очков соответственно, у "Брюгге" и "Зенита" – четыре и одно.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "Боруссия Д" – "Брюгге".

Дортмунд. "Вестфаленштадион".

"Боруссия Д" – "Брюгге" 3:0

Голы: Холанд (18, 60), Санчо (45+1)