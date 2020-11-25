Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд раз, Санчо два, Холанд три. Боруссия Дортмунд – Брюгге 3:0. Обзор матча и видео голов
Фавр намекнул, что в прошлый раз у Эрлинга был покер
"Шмели" не заметили "Брюгге" – дважды точно выстрелил по воротам гостей Холанд, еще один гол в активе Санчо. Отметим, что у норвежца уже 17 мячей в 13 поединков в текущем сезоне. После четырех туров у "Боруссии" и "Лацио" девять и восемь очков соответственно, у "Брюгге" и "Зенита" – четыре и одно.
Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "Боруссия Д" – "Брюгге".
Дортмунд. "Вестфаленштадион".
Голы: Холанд (18, 60), Санчо (45+1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче
- Караваев объяснил свои действия при первом пропущенном мяче от Барселоны
- Боруссия Менхенгладбах - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...