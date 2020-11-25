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Ракицкий ассистирует Дзюбе, но удовольствие получают римляне. Лацио – Зенит 3:1. Обзор матча и ВИДЕО голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На одиночный выстрел Артема "орлы" ответили тремя

Ракицкий ассистирует Дзюбе, но удовольствие получают римляне. Лацио – Зенит 3:1. Обзор матча и ВИДЕО голов
Новина українською

На протяжении всего поединка "Лацио" смотрелся интереснее своего противника. Да, гости сумели сравнять счет в первом тайме, ответив на первый точный выстрел Иммобиле, однако дальше им было слишком тяжело противостоять своему оппоненту. Отметим, что ассистировал Артему Дзюбе Ярослав Ракицкий. После четырех туров у "Боруссии" и "Лацио" девять и восемь очков соответственно, у "Брюгге" и "Зенита" – четыре и одно.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "Лацио" – "Зенит".

Рим. "Стадио Олимпико".

"Лацио" – "Зенит" 3:1

Голы: Иммобиле (3), Пароло (22), Иммобиле (55, с пенальти) – Дзюба (25)

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В статье: Ярослав Ракицкий Артем Дзюба Чиро Иммобиле Лига чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) Лацио (Рим) Марко Пароло Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 13:57
Рахитский и Дзюба гоняют Лацио
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