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Ракицкий ассистирует Дзюбе, но удовольствие получают римляне. Лацио – Зенит 3:1. Обзор матча и ВИДЕО голов
На одиночный выстрел Артема "орлы" ответили тремя
На протяжении всего поединка "Лацио" смотрелся интереснее своего противника. Да, гости сумели сравнять счет в первом тайме, ответив на первый точный выстрел Иммобиле, однако дальше им было слишком тяжело противостоять своему оппоненту. Отметим, что ассистировал Артему Дзюбе Ярослав Ракицкий. После четырех туров у "Боруссии" и "Лацио" девять и восемь очков соответственно, у "Брюгге" и "Зенита" – четыре и одно.
Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "Лацио" – "Зенит".
Рим. "Стадио Олимпико".
Голы: Иммобиле (3), Пароло (22), Иммобиле (55, с пенальти) – Дзюба (25)
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