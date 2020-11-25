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Интер - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды. Тест от UA-Футбол
Сможете пройти тест за три минуты?
25 ноября в Милане состоится одна из самых интересных игр 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 - тамошний "Интер" дома примет мадридский "Реал". Перед этим матчем соперников "Шахтера" по группе мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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