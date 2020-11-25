  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды. Тест от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды. Тест от UA-Футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сможете пройти тест за три минуты?

Интер - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды. Тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

25 ноября в Милане состоится одна из самых интересных игр 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 - тамошний "Интер" дома примет мадридский "Реал". Перед этим матчем соперников "Шахтера" по группе мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

Читайте такжеЮвентус - Барселона. Хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Тест

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...