Око за око. Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир 4:1. Обзор матча и видео голов

"МЮ" спокойно обыграл стамбульскую команду. Стоит даже отметить, что такого исполинского спокойствия в исполнении "красных дьяволов" никто и не ждал. Однако месть – это блюдо, которое подают холодным. Фернандеш, Рашфорд и Джеймс реализовали свои моменты, а турков хватило лишь на одно взятие ворот.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "МЮ" – "Истанбул Башакшехир".

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Истанбул Башакшехир" 4:1

Голы: Фернандеш (7, 20) Рашфорд (36, пенальти), Джеймс (90+2) – Туруч (75)