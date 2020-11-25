  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Око за око. Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир 4:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Око за око. Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир 4:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зуб за зуб

Око за око. Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир 4:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"МЮ" спокойно обыграл стамбульскую команду. Стоит даже отметить, что такого исполинского спокойствия в исполнении "красных дьяволов" никто и не ждал. Однако месть – это блюдо, которое подают холодным. Фернандеш, Рашфорд и Джеймс реализовали свои моменты, а турков хватило лишь на одно взятие ворот.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "МЮ" – "Истанбул Башакшехир".

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Истанбул Башакшехир" 4:1

Голы: Фернандеш (7, 20) Рашфорд (36, пенальти), Джеймс (90+2) – Туруч (75)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА Истанбул ББ (Стамбул) Башакшехир
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...