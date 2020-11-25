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Око за око. Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир 4:1. Обзор матча и видео голов
Зуб за зуб
"МЮ" спокойно обыграл стамбульскую команду. Стоит даже отметить, что такого исполинского спокойствия в исполнении "красных дьяволов" никто и не ждал. Однако месть – это блюдо, которое подают холодным. Фернандеш, Рашфорд и Джеймс реализовали свои моменты, а турков хватило лишь на одно взятие ворот.
Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЧ "МЮ" – "Истанбул Башакшехир".
Манчестер. "Олд Траффорд".
"Манчестер Юнайтед" – "Истанбул Башакшехир" 4:1
Голы: Фернандеш (7, 20) Рашфорд (36, пенальти), Джеймс (90+2) – Туруч (75)
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