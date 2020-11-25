До гола и догола, или Молиться на Ювентус. Акценты зрителя на игре Динамо с Барселоной

"С этой "Барсой" можно играть" - то и дело слышалось со всех сторон накануне. Вдобавок Куман привез самый молодой состав клуба за последнее десятилетие. Молодость – синоним нестабильности, и, прочитав эти фамилии на своем экране, среднестатистический зритель (не из тех, кто смотрит Ла Лигу), еще более приободрился: дескать, а кто вообще все эти люди?

По сравнению с матчем на "Камп Ноу", в Киеве на поле в "старте" не вышли семь игроков основы "Барселоны". Тогда как в "Динамо" вернулись пятеро, на мой субъективный взгляд. Хотя, конечно, потери Цыганкова и Родригеса бросались в глаза. С этой "Барсой" можно было играть? Наверное. Вопрос лишь в том, кому.

Игра уступала в зрелищности первому поединку этих же соперников. Точнее говоря, подкачал первый тайм, в котором те, кому очень хотелось, увидели достойную игру "Динамо". Как по мне, "Барселона" не спешила форсировать события, памятуя о сюрпризах коронавирусного сезона, да и несчастливое место в таблице чемпионата Испании особой уверенности как-то не прибавляло.

Киевляне сносно выглядели в этой игре без ворот и даже сумели создать первый момент, который реально мог завершиться голом. Я имею в виду удар по воротам, несший угрозу. Засчитал бы эту попытку Де Пены перед самым свистком на перерыв, несмотря на острый угол и, казалось бы, беспроигрышную позицию вратаря. В таких ситуациях всякое случается.

А вот первый же голевой шанс "Барсы" завершился взятием ворот, уже семь минут спустя. И эта 52-я минута означала для нас прощание с интригой. Поскольку, несмотря на стандартную мантру комментатора: "ничего не случилось, играем дальше, и т.п.", на самом деле игра шла до этого первого пропущенного гола. Подтверждение чему мы получили уже через пять минут – второй.

Вас только что стерли. Слова из боевика конца прошлого века словно бы зависли в густом ноябрьском воздухе над "Олимпийским". "Динамо" после этого сподобилось еще лишь на полумомент: и позицию у того же Де Пены убойной не назвал бы, а уж исполнение безоговорочно перевело эпизод в разряд второстепенных. И это было все.

Забудьте все эти "кто-то кому-то помешал", "кому-то не хватило полметра", "кто-то разминулся с мячом" и прочий кал, как сказал бы герой "Заводного апельсина". И охота же людям перечислять жалкие недомоменты из серии: играл, но не смог раскрутить барабан! По большому, гамбургскому (или, если угодно, барселонскому) счету у нас не было больше ни-че-го.

Тогда как соперник в середине тайма реализовал свой ровно третий шанс из трех, доведя счет до крупного. На сей раз, очевидный пенальти. Вот после этого он уже позволил себе растранжирить еще тройку голевых возможностей, правда, уже не столь явных. И под занавесочку вышедший на замену Гризманн все-таки вбил этот последний гвоздь в крышку гроба. Раздевать, так догола.

Самое убогое, что находятся болельщики "Динамо", кивающие сейчас в сторону "Шахтера". Дескать, это вам не это: все же мы свою четверочку глотнули не до перерыва, а после! Не говоря уже о том, что не шестерочку! Это действительно так важно и принципиально? Ну, на уровне средней школы, пожалуй. Там могут соревноваться хотя бы в этом, если больше не в чем.

Другое дело, что такой счет не совсем закономерен. Вполне хватило бы двух увесистых мячей, для того чтобы отразить преимущество команды Кумана над командой Луческу. Но, извините, когда первые же три момента реализуются, как говорят в народе, что ты ляжешь будешь делать?

Пенальти на Вербиче на 48-й минуте не было. Это мнение моего консультанта Юстаса. Если честно, я был уверен в этом, и спросил только после того как услышал, что для Луческу он, оказывается, был. Хотя, ей-богу, любопытно, что и насколько бы это изменило в игре. В поединке представителей разных "весовых категорий".

Более прочих свирепствовал Брайтвайт. Помимо него в памяти остался настырный Дест. Но еще раз, кто эти люди? Для таки переcічного глядача. Я еще составы Дании и США не штудировал, оно мине нада? Отстал от жизни, говорите? Возможно. Для меня фамилии ложатся на слух после выступления на ЧМ, Евро или в плей-офф ЛЧ. Именно выступления, а не участия.

Зануда-комментатор (ничего личного – только восприятие, хотя кое для кого он лучший в Украине: тогда бедная моя Украина!) до бесконечности "кормил" нас текущим счетом параллельного матча в Турине. Это к нашему разговору об ущербности футбольного менталитета. "Ювентус" - наше все, и поскольку он, слава всевышнему, выиграл, с "Ференцварошем" нас устраивает ничья.

"Юве", как и "Барса", уже в плей-офф. То есть, сначала мы с командой Реброва поменяемся соперниками, которые теперь уж точно не сыграют основой. Не возьмусь сказать, у кого будет больше шансов урвать очечко, даже при отдающемся сейчас визуально предпочтении чемпиону Венгрии. Это футбол, да еще и эпохи коронавируса.

Хотелось бы, однако, чтобы мы имели возможность поболеть за своих, а не молились теперь уже на "Барселону". И все ради того, чтобы в "лобовом" матче на своем поле можно было не обязательно выигрывать. Ладно, мы сели не в свои сани: это было ясно априори – еще в квалификации. Но уж хоть этот "Ференц"-то дома мы в состоянии прибить?

Или мы дожили уже до того, чтобы наш вице-чемпион вымучивал ничейку с командой среднего уровня Лиги Европы и радовался этому? Или вы хотите меня убедить, что Ребров и впрямь круче Луческу? Что ж, это и будет момент истины: изменилось ли что-то в "Динамо", на самом деле.

А пока самое время спускать с цепи собак. Что-то давненько мы не слышали наших благоверных ультрас, клубной нашей совести. Ну, вот оно, уже точно оступился – ату его, ату!..