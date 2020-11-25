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"Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности". Мората – о победе над Ференцварошем
"Фради" не понравились Альваро
Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората раскритиковал стиль игры венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва после матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1). Цитирует испанца пресс-служба УЕФА.
"Игра сегодня получилась тяжелой, но в ЛЧ такое регулярно происходит. Нам немного повезло, что в итоге мы смогли выиграть этот важный поединок".
"Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности. "Ференцварош" играл в исключительно оборонительный футбол. В Лиге чемпионов каждый матч имеет значение, и здесь каждый умеет не только обороняться, но и атаковать. Любая команда может представлять опасность, поэтому мы рады, что победили. Теперь постараемся отнять первое место в группе у "Барселоны".
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