  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности". Мората – о победе над Ференцварошем
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности". Мората – о победе над Ференцварошем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Фради" не понравились Альваро

"Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности". Мората – о победе над Ференцварошем
Новина українською

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората раскритиковал стиль игры венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва после матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1). Цитирует испанца пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеМесси, Бьелса и другие: FIFA объявила всех номинантов на премии The Best Football Awards

"Игра сегодня получилась тяжелой, но в ЛЧ такое регулярно происходит. Нам немного повезло, что в итоге мы смогли выиграть этот важный поединок".

"Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности. "Ференцварош" играл в исключительно оборонительный футбол. В Лиге чемпионов каждый матч имеет значение, и здесь каждый умеет не только обороняться, но и атаковать. Любая команда может представлять опасность, поэтому мы рады, что победили. Теперь постараемся отнять первое место в группе у "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Альваро Мората Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...