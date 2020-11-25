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Бущан: Барселона играла лучше, чем три недели назад
А игроки имели бешеную мотивацию
Вратарь "
"Барселона" играла лучше, чем 3 недели назад. На поле вышли игроки, которые хотели доказать, что не зря находятся в клубе. Вот и получили такой результат.
Нам не удалось реализовать свои моменты. Им это удалось. Мы хотели выиграть, но соперник проявил свои лучшие качества.
Мы не опускаем головы, ведь у нас еще матчи в чемпионате и важные поединки в Лиге Чемпионов. Мы все проанализируем и будем дальше готовиться к играм.
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