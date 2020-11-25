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Бущан: Барселона играла лучше, чем три недели назад

Лига Чемпионов
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А игроки имели бешеную мотивацию

Бущан: Барселона играла лучше, чем три недели назад
Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан в разговоре с ТК Футбол проанализировал поражение команды от "Барселоны" (0:4) в 4 туре Лиги чемпионов.

"Барселона" играла лучше, чем 3 недели назад. На поле вышли игроки, которые хотели доказать, что не зря находятся в клубе. Вот и получили такой результат.

Нам не удалось реализовать свои моменты. Им это удалось. Мы хотели выиграть, но соперник проявил свои лучшие качества.

Мы не опускаем головы, ведь у нас еще матчи в чемпионате и важные поединки в Лиге Чемпионов. Мы все проанализируем и будем дальше готовиться к играм.

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В статье: Лига чемпионов Георгий Бущан Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол News

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