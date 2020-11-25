(Анти) Герой футбольного дня. Денис Попов

Александр Головко, Олег Лужный, Владимир Езерский, Андрей Русол и многие другие. В отличие от нападающих, индивидуально сильных защитников украинский футбол рождает регулярно. Раньше это вообще был своеобразный "фетиш" для украинских футбольных широт: игра строилась с акцентом на оборонную дисциплину, а впереди уже по принципу "бей-беги".

Если не углубляться в далекое прошлое, а принимать во внимание только новейшие времена, то существует несколько рассказов, связанных с украинскими защитниками и их игрой против сильнейших нападающих мира. Евгений Хачериди во времена своего расцвета "намертво" закрывал в матче Лиги чемпионов грозного Диего Косту, Артем Федецкий в матче за сборную Украины не давал свободно вдохнуть Франку Рибери, а совсем недавно закалку мощным и безжалостным Ромелу Лукаку прошел Валерий Бондарь. У Дениса Попова пока таких "фишек" нет. Он – продукт динамовской академии, футболист, с которым связывают будущее киевского клуба и который, после "приема на бедро" предателя, по мнению динамовских болельщиков, Жуниора Мораес в одной из серий Классического, стал символом обновления динамовского коллектива. Однако вчерашний матч против "Барселоны" ярко показал, насколько сильно талантливая киевская молодежь отстает от своих коллег из Каталонии.

Всех игроков "Барселоны" можно условно разделить на две группы: это опытные и авторитетные ветераны ("священные коровы", как любят говорить болельщики), а также талантливая и перспективная молодежь. Эта молодежь – не только продукт Ла Масии (Оскар Мингеса, Рики Пуч, Конрад, Ансу Фати т.д.), но и плоды трансферной политики клуба (Тринкау, Дест, Педри т.д.). И есть несколько игроков, которых нельзя отнести ни к одной, ни к другой группе. Ни рыба ни мясо. Такой себе неликвид. Мартин Брайтвайт – один из таких игроков.

И именно он вчера оформил дубль в ворота киевского "Динамо". В Испании удивляются: в течение тринадцати минут Мартин Брайтвайт забил в Украине больше, чем за предыдущий год (переехал на "Камп Ноу" в феврале 2020-го) пребывания в "Барселоне" (один гол). Нет, датчанин не превратился мгновенно в топ-игрока и не изменил своего статуса на "Камп Ноу" – от него планируют избавиться при удобном случае. Датчанин продемонстрировал, какой немощной была оборона в частности и игра киевского "Динамо" в целом. Если первый гол Брайтвайта – это заслуга его партнеров, то второй – индивидуальная работа Мартина в сумме с несостоятельностью защитников "Динамо". В частности, Дениса Попова.

Молодой стоппер сначала проиграл Брайтвайту позицию при верховой передаче, а затем в момент, когда датчанин пробил бесхитростно для Бущана, толкнул его в спину. Не иначе как от безысходности, угнетения, опустошения. Эта ошибка - это скорее следствие эмоциональной неуравновешенности, нежели физической неготовности, о которой в контексте Попова говорил Мирча Луческу.

Хачериди, Федецкий, Бондарь... Вот новая история – но с грустным подтекстом.

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