Бессмертный: Барселона сыграла с Динамо шикарно. У игроков не было необходимости искать на поле Месси

Бывший защитник "Динамо" Анатолий Бессмертный проанализировал игру киевлян против "Барселоны" в мачте 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

- У всех была надежда, что "Барселона" приехала в Киев не основным составом, не будет на поле Мессси, поэтому расценивали шанс "Динамо" как приемлемый на достойный результат. Но произошел обратный эффект, и это часто так бывает. Молодые ребята получили возможность проявить себя, и они сполна показали это. "Барселона" сыграла шикарно и без своих лидеров. У игроков не было необходимости искать на поле Месси, а больше построили игру на коллективных и индивидуальных действиях.

Самое большое различие - индивидуальное мастерство, которое у испанцев на порядок выше, чем у динамовцев. Киевляне настолько увлеклись отбором, что контригры почти не было, ничего не смогли предложить, и мало выбегали в контратаку. Тратили много сил на отбор мяча, и уже сил выбегать в атаку не оставалось. Может надо было выше накрывать, а не глубоко садиться в штрафную. Конечно, тяжело противостоять такой команде, которая не дает играть с мячом, и владеет им почти всю игру. Да, были отдельные вспышки, но в основном впереди ничего не создали. Хотя первый тайм сыграли неплохо, строго и плотно в обороне, также, не дав ничего сотворить "Барселоне".

Да, гости полностью контролировали территорию и владели мячом, но это они делали без агрессии, не сильно включаясь. "Есть мяч, есть игра, нет мяча, нет игры": как подтверждаются слова Гвардиолы. Конечно, тяжело отбирать мяч всю игру, при этом теряя много сил, а когда отбирали, не знали что с ним делать. И это мы увидели во втором тайме. "Барса" включилась по полной, взвинтила темп, начала играть агрессивно, двигать мяч быстрее, накрывать наших игроков на их же половине поля, и под таким прессингом динамовцы "поплыли".

Испанцы принимают мяч в движении с уходом, не тратя время на остановку, обдумывания, а просчитывали свои действия и партнеров заранее. Быстрым пасом постоянно отрезали наши линии между зонами. Особенно показательным был четвертый гол, когда делали все быстро в одно касание, и Гризман поставил жирную точку в матче. Фактически игра шла до первого гола, который и надломил киевлян.

Да, крупно проиграли, но и у нас есть перспективная молодежь, и перспектива у команды в целом. На сегодняшний день "Барселона" сильнее, и она показала свою силу и мощь даже убедительнее, чем в первой игре, где "Динамо" достойно сыграло, и выглядела хорошо.

Если в домашнем поединке их звезды позволяли себе какие-то вольности, Месси мог постоять и не возвращаться, кто-то мог ногу не вставить в борьбу, то в Киеве вышли с максимальным настроем, здорово держали борьбу, не давали нам думать, все перекрывали и отбирали мяч. И все это построено на отменной физической подготовке. Поэтому нужно принять это болезненное поражение, все игроки понимают и признают, что им тяжело тягаться с таким соперников, и решить главную задачу - остаться играть в Лиге Европы. Каждое поражение и каждая игра – это неоценимый опыт, где нужно все проанализировать, оценить свои возможности и становиться сильнее.