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Сиприано: Игроки Боруссии очень быстрые в контратаках
Маркиньос назвал сильные стороны соперника
Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано рассказал, чего ожидать от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией".
"То, что мы видели по "Боруссии" – они очень быстрые в контратаках, очень сильны в розыгрыше от ворот, проводят быстрые атаки. Они достаточно быстро пробираются к воротам соперника. Мы постараемся нивелировать все их сильные стороны и показать свою силу", - сказал Сиприано.
Поединок "Боруссия Менхенгладбах" – "Шахтер" состоится в среду, 25 ноября. Начало в 19:55 по Киеву.
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