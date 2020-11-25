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Сиприано: Игроки Боруссии очень быстрые в контратаках

Лига Чемпионов
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Маркиньос назвал сильные стороны соперника

Сиприано: Игроки Боруссии очень быстрые в контратаках
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано рассказал, чего ожидать от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией".

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"То, что мы видели по "Боруссии" – они очень быстрые в контратаках, очень сильны в розыгрыше от ворот, проводят быстрые атаки. Они достаточно быстро пробираются к воротам соперника. Мы постараемся нивелировать все их сильные стороны и показать свою силу", - сказал Сиприано.

Поединок "Боруссия Менхенгладбах" – "Шахтер" состоится в среду, 25 ноября. Начало в 19:55 по Киеву.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Маркиньос Сиприано
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