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Карлес Аленья: На Камп Ноу киевляне доставили нам проблем

Лига Чемпионов
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Игрок поделился впечатлениями об ответном матче

Карлес Аленья: На Камп Ноу киевляне доставили нам проблем
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья прокомментировал победу над "Динамо" в ЛЧ.

"Какая же классная у нас команда. На "Камп Ноу" киевляне доставили нам проблем. Здесь же мы уверенно взяли верх и набрали три важных очка", – сказал Аленья.

Напомним, что матч Динамо - Барселона завершился победой гостей со счетом 0:4.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Карлес Аленья
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