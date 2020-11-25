Карлес Аленья: На Камп Ноу киевляне доставили нам проблем

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья прокомментировал победу над "Динамо" в ЛЧ.

"Какая же классная у нас команда. На "Камп Ноу" киевляне доставили нам проблем. Здесь же мы уверенно взяли верх и набрали три важных очка", – сказал Аленья.

Напомним, что матч Динамо - Барселона завершился победой гостей со счетом 0:4.