Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлес Аленья: На Камп Ноу киевляне доставили нам проблем
Игрок поделился впечатлениями об ответном матче
Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья прокомментировал победу над "Динамо" в ЛЧ.
"Какая же классная у нас команда. На "Камп Ноу" киевляне доставили нам проблем. Здесь же мы уверенно взяли верх и набрали три важных очка", – сказал Аленья.
Напомним, что матч Динамо - Барселона завершился победой гостей со счетом 0:4.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина
- (Анти) Герой футбольного дня. Денис Попов
- Караваев объяснил свои действия при первом пропущенном мяче от Барселоны
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...