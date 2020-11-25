Интер - Реал: аудио онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

После первого круга группового этапа чемпионской лиги обе команды неожиданно идут в хвосте таблицы. "Интеру" и "Реалу" нужно обязательно побеждать в очном поединке, чтобы, во-первых, отцепить конкурента, а во-вторых, вернуться к битве за плей-офф ЛЧ. Никому из этого дуэта уже нельзя терять очки. Три недели назад "Реал" в родных стенах доказал, что он сильнее. Чем ответит "Интер"?

Это альтернативный комментарий или звук от журналистов UA-Футбол для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.