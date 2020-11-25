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Майкон: Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, - это всегда очень приятно
Сможет ли бразилец забить в ответном матче с Боруссией
Полузащитник "
"Когда я забил "Хоффенхайму" свой первый гол в Лиге чемпионов, это был очень важный для меня день. Я думаю, что это запомнится на всю жизнь.
Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, — это всегда очень приятно. Надеюсь, что в будущем я буду также помогать команде, забивать. Но все равно, самое главное — победа команды. Вне зависимости от того, кто забьет", - сказал Майкон.
Напомним, что матч "Боруссия" (М) – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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