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Майкон: Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, - это всегда очень приятно

Лига Чемпионов
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Сможет ли бразилец забить в ответном матче с Боруссией

Майкон: Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, - это всегда очень приятно
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон в комментарии ТК "Футбол" поделился своими впечатлениями о матче 4-го тура ЛЧ с гладбахской "Боруссией".

"Когда я забил "Хоффенхайму" свой первый гол в Лиге чемпионов, это был очень важный для меня день. Я думаю, что это запомнится на всю жизнь.

Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, — это всегда очень приятно. Надеюсь, что в будущем я буду также помогать команде, забивать. Но все равно, самое главное — победа команды. Вне зависимости от того, кто забьет", - сказал Майкон.

Напомним, что матч "Боруссия" (М) – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Майкон Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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