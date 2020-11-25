Майкон: Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, - это всегда очень приятно

Полузащитник " Шахтера " Майкон в комментарии ТК "Футбол" поделился своими впечатлениями о матче 4-го тура ЛЧ с гладбахской "Боруссией".

"Когда я забил "Хоффенхайму" свой первый гол в Лиге чемпионов, это был очень важный для меня день. Я думаю, что это запомнится на всю жизнь.

Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, — это всегда очень приятно. Надеюсь, что в будущем я буду также помогать команде, забивать. Но все равно, самое главное — победа команды. Вне зависимости от того, кто забьет", - сказал Майкон.