Трубин: Будем доказывать, что результат первого матча с Боруссией - чистая случайность

19-летний вратарь " Шахтера " Анатолий Трубин подробно разобрал киевский матч ЛЧ с гладбахской "Боруссией", который закончился со счетом 0:6.

— Какие выводы сделали для себя после поражения 0:6 в первом матче?

— Конечно, мы разбирали игру. Знаю свои ошибки. Думаю, каждый будет готовиться ко второму матчу по-другому, потому что после такого поражения нужно реабилитироваться в глазах болельщиков, тренеров. Также для личного самолюбия нужно выходить и показывать свой максимум.

— "Боруссия" Менхенгладбах здорово выглядела не только в матче с "Шахтером", но и с "Интером" и "Реалом". Вас не удивил высокий уровень немецкого клуба?

— Никто и не говорил, что "Боруссия" — слабая команда. У нас группа очень тяжелая, сложная. Все команды просто суперского уровня. И, может, после жеребьевки многие думали, что "Боруссия" будет мальчиками для битья. Но на самом деле лично я понимал, что каждый матч будет непростым. Никто не собирается дарить очки. Если "Боруссия" выступает в Лиге чемпионов, значит, она этого заслуживает и у нее есть очень хорошие качества.

— Вы защищали ворота "Шахтера" в предыдущих трех матчах Лиги чемпионов. Верите, что Луиш Каштру доверится вам в Менхенгладбахе?

— Сейчас такое время, что стараемся не загадывать наперед и ничего не планировать. Нужно готовиться и все силы отдавать на тренировках. Моя задача готовиться и быть готовым в любой момент помочь команде.

— В чем заключались основные ошибки в первом матче с "Боруссией"?

— Думаю, мы не были до конца агрессивны. Может быть, не настроились на сто процентов, хотя это — Лига чемпионов. Мне кажется, мы не были похожи сами на себя. Это просто был не наш день. Думаю, каждый из ребят в команде проанализирует поединок в Киеве и на второй матч в Менхенгладбахе выйдет с двойной самоотдачей и будет доказывать, что это была чистая случайность.