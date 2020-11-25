Маркевич: С такой Барселоной можно было играть вничью, но разница в классе чувствовалась во всем

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" в матче 4-го тура ЛЧ от "Барселоны" (0:4).

- С таким составом "Барселоны" можно было сыграть вничью, но чувствовалась разница в классе во всем - тактическое построение, настроение команды, владение мячом, техника. На поле были две разные команды.

"Барселона" показала нашим детским и юношеским тренерам основу основ футбола - работа с мячом. Когда он отскакивает от игрока на три метра - о чем можно говорить. Нужно с того и начинать и по-другому готовить игроков. Очень бросается в глаза разница. У соперника мяч, буквально, "прилипает" к ногам.

- На "Камп Ноу" киевляне выглядели солиднее...

- В этом матче приняли участие игроки, которые были мотивированы, хотели себя проявить. Поэтому и такой результат. В первой игре основной состав "Барселоны" больше ходил по полю, чем играл.

- Почему "Динамо" показало два разных тайма?

- К сожалению, в футбол играют 90 минут... Если бы играли 45 - то это пригодилось бы. Тем не менее, у "Динамо" были моменты и их нужно было реализовывать. "Барселона" сильнее даже вторым составом. Возможно, киевляне и не заслуживали такой разгромный счет.

Как и говорилось вначале, все решат матче с "Ференцварошем". "Динамо" нужно выигрывать декабря венгерским клубом и выходить в еврокубки. Молодежь киевлян получила серьезный опыт в матчах Лиги чемпионов. Можно сказать, что у "Динамо" есть хороший костяк из молодых игроков, но для выступлений в Лиге Европы команду нужно доукомплектовывать.