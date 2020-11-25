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Пятов, Степаненко, Соломон и Тете выйдут в старте Шахтера на Боруссию М
Стартовые составы команд
Стал известен стартовый состав команд на матч 4-го тура
Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус, Лазаро, Тюрам, Штиндль, Змболо
Запасные: Зиппель, Грюн, М. Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос, Майкон, Судаков, Фернандо.
Напомним, что матч начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет
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