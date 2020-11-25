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Пятов, Степаненко, Соломон и Тете выйдут в старте Шахтера на Боруссию М

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Пятов, Степаненко, Соломон и Тете выйдут в старте Шахтера на Боруссию М
Новина українською

Стал известен стартовый состав команд на матч 4-го тура Лиги чемпионов Боруссия (М) – Шахтер.

Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус, Лазаро, Тюрам, Штиндль, Змболо

Запасные: Зиппель, Грюн, М. Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос, Майкон, Судаков, Фернандо.

Напомним, что матч начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 19:50
Эльведи, Эмболо - тоже - на кол... на брудершафт
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аалекс ( Крым)
25.11.2020 в 19:49
Состав вроде как и ничего, но с лавки некого подтягивать.
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0
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yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 19:48
Зоммера - на кол, а кто еще?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 19:07
Три швейцарца в составе и я надеюсь им оторвут ноги сегодня
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+1
0
FCWROVY1 (Kyiv)
25.11.2020 в 18:51
Нема запасних
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+1
0


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